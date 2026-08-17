Presidente de la Liga sobre las nuevas transmisiones: “La competencia es buena”

Tegucigalpa.

El nuevo torneo de la Liga Nacional comienza a tomar forma después de las primeras jornadas y, además de los cambios en el formato de competencia, el campeonato presenta una novedad importante fuera de las canchas: la incorporación de GO TV, HCH y DIEZ a las transmisiones del fútbol hondureño. Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, conversó con Diario LA PRENSA y destacó el impacto que puede tener la llegada de nuevos medios para la cobertura del campeonato. Para el dirigente, contar con mayor competencia representa una oportunidad para que el fútbol hondureño tenga más exposición y llegue a un mayor número de aficionados. “La competencia siempre es buena, es bienvenida”, aseguró Herrera al referirse a las nuevas opciones de transmisión. El presidente de la Liga considera positivo que existan diferentes alternativas para que los seguidores puedan disfrutar de los partidos.

“Qué bueno que tenemos dónde transmitir los partidos, que puedan verlos los aficionados. Eso es bueno y estamos contentos de que hayan visto a los equipos y a la Liga Nacional como una oportunidad de patrocinio”, manifestó. La presencia de GO TV, HCH y DIEZ se suma así a un torneo que también estrenó un formato diferente. Para Herrera, todos estos cambios forman parte de un intento por hacer más atractivo el campeonato y, al mismo tiempo, encontrar un calendario que permita a los clubes cumplir con sus distintos compromisos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Un inicio que deja buenas sensaciones En cuanto al desarrollo de las primeras jornadas, el presidente de la Liga Nacional considera que el torneo ha tenido un comienzo favorable. Herrera destacó el nivel de los encuentros, los resultados y la cantidad de goles que se han registrado. “Vamos bien. El inicio del campeonato siempre trae expectativas y hemos visto buenos resultados, buenos partidos, goles”, comentó. Uno de los aspectos que más valora la dirigencia es la distribución del calendario. La intención ha sido evitar que los clubes tengan que disputar partidos de manera excesivamente seguida, una situación que se volvió habitual en anteriores campeonatos. “Quizá la afición ya se está recuperando. Estamos dejando espacio entre un partido y otro, y eso era lo que pretendíamos”, explicó. Herrera también resaltó el comportamiento en los estadios. Según el dirigente, durante las primeras jornadas no se han presentado mayores problemas relacionados con violencia dentro de los escenarios deportivos.