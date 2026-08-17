Presidente de la Liga sobre las nuevas transmisiones: “La competencia es buena”

El nuevo torneo de la Liga Nacional comienza a tomar forma después de las primeras jornadas y, además de los cambios en el formato de competencia, el campeonato presenta una novedad importante fuera de las canchas: la incorporación de GO TV, HCH y DIEZ a las transmisiones del fútbol hondureño.
Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, conversó con Diario LA PRENSA y destacó el impacto que puede tener la llegada de nuevos medios para la cobertura del campeonato. Para el dirigente, contar con mayor competencia representa una oportunidad para que el fútbol hondureño tenga más exposición y llegue a un mayor número de aficionados.
“La competencia siempre es buena, es bienvenida”, aseguró Herrera al referirse a las nuevas opciones de transmisión. El presidente de la Liga considera positivo que existan diferentes alternativas para que los seguidores puedan disfrutar de los partidos.
“Qué bueno que tenemos dónde transmitir los partidos, que puedan verlos los aficionados. Eso es bueno y estamos contentos de que hayan visto a los equipos y a la Liga Nacional como una oportunidad de patrocinio”, manifestó.
La presencia de GO TV, HCH y DIEZ se suma así a un torneo que también estrenó un formato diferente. Para Herrera, todos estos cambios forman parte de un intento por hacer más atractivo el campeonato y, al mismo tiempo, encontrar un calendario que permita a los clubes cumplir con sus distintos compromisos.
Un inicio que deja buenas sensaciones
En cuanto al desarrollo de las primeras jornadas, el presidente de la Liga Nacional considera que el torneo ha tenido un comienzo favorable. Herrera destacó el nivel de los encuentros, los resultados y la cantidad de goles que se han registrado.
“Vamos bien. El inicio del campeonato siempre trae expectativas y hemos visto buenos resultados, buenos partidos, goles”, comentó.
Uno de los aspectos que más valora la dirigencia es la distribución del calendario. La intención ha sido evitar que los clubes tengan que disputar partidos de manera excesivamente seguida, una situación que se volvió habitual en anteriores campeonatos.
“Quizá la afición ya se está recuperando. Estamos dejando espacio entre un partido y otro, y eso era lo que pretendíamos”, explicó.
Herrera también resaltó el comportamiento en los estadios. Según el dirigente, durante las primeras jornadas no se han presentado mayores problemas relacionados con violencia dentro de los escenarios deportivos.
“No tenemos incidencia de violencia en los partidos, casos aislados que se dan fuera del estadio”, indicó.
Por esa razón, el presidente de la Liga considera que el campeonato está avanzando de acuerdo con las expectativas de la organización. "Creemos que vamos bien, vamos por un camino y estamos viendo un buen campeonato”, afirmó.
El formato de 12 equipos
El nuevo sistema de competencia es uno de los principales temas que ha generado conversación entre los aficionados. La Liga Nacional pasó a disputar el torneo con 12 equipos divididos en dos grupos, un formato que Herrera reconoce que no ha sido sencillo de explicar.
“El formato siempre genera algún tipo de expectativa, no siempre es aceptado en un 100%, trae dudas”, admitió.
El dirigente explicó que el sistema tuvo que ser diseñado tomando en cuenta el calendario internacional de los clubes y de la Selección Nacional. La participación de equipos hondureños en la Copa Centroamericana obligaba a encontrar espacios para que pudieran competir en ambos torneos sin una carga excesiva de partidos.
“Este formato había que explicarlo con el ABC para poderlo entender, porque es de dos grupos y se visitan todos”, señaló.
Herrera considera que, aunque inicialmente puede parecer complicado, el aficionado poco a poco comienza a comprender la razón detrás de la modificación.
“No es tan sencillo de entenderlo, pero al final el aficionado lo va comprendiendo y va entendiendo que hay una razón detrás de todo esto”, explicó.
La decisión también estuvo condicionada por las fechas FIFA y los compromisos internacionales de la Selección Nacional.
“No podíamos estar jugando fin de semana, mediados de semana, fin de semana”, sostuvo Herrera, quien considera que mantener el formato tradicional de dos vueltas habría complicado todavía más el calendario.
Más competencia y emoción
El presidente de la Liga Nacional también cree que el campeonato puede ofrecer mayor emoción que el anterior. La incorporación de dos equipos y, especialmente, el nuevo mecanismo para definir el descenso son factores que podrían mantener la lucha abierta durante más tiempo.
“Sin duda alguna, hay dos equipos más. Luego, el descenso ya no es de forma directa, sino que también hay que pelear o dar un partido adicional”, explicó.Para Herrera, esta modificación puede generar mayor expectativa entre los aficionados, especialmente en la parte baja de la clasificación.
“Eso trae algún tipo de expectativa, que siempre es lo que anda buscando el aficionado en todo esto”, comentó. La dirigencia espera que el nuevo campeonato logre recuperar el interés del público y que los aficionados vuelvan a acompañar a sus clubes en los estadios.
“Creemos que sí, que va a haber mayor expectativa y ojalá tengamos el acompañamiento del público”, concluyó Herrera.
Mientras el torneo avanza, la Liga Nacional también abre una nueva etapa en sus transmisiones. La presencia de GO TV, HCH y DIEZ amplía las ventanas para seguir el campeonato y, según Jorge Herrera, confirma que existe interés en invertir y apostar por el fútbol hondureño.
Para la Liga, la competencia entre medios no solo significa más opciones para el aficionado, sino también una oportunidad para que los clubes y el campeonato tengan mayor exposición y encuentren nuevas vías de crecimiento.