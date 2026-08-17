Jorge Serrano revela qué está pasando en Motagua y lanza advertencia

El campeón Motagua atraviesa un momento delicado en este inicio de temporada, una situación que se agravó tras la dolorosa derrota por 3-1 ante Olimpia en una nueva edición del clásico del fútbol hondureño.
Luego de la caída frente al conjunto albo, uno de los jugadores que dio la cara fue Jorge Serrano. El extremo panameño habló sobre el complicado momento que atraviesa el conjunto azul y explicó algunos de los factores que, a su juicio, han provocado los últimos resultados negativos.
Serrano reconoció que el equipo ha perdido confianza debido a los malos resultados, pero dejó claro que el torneo apenas comienza y que Motagua tiene los argumentos necesarios para reaccionar. Además, lanzó una advertencia de cara a las instancias decisivas, recordando que el conjunto azul es el actual campeón y que buscará hacer respetar su condición en las finales.
ENTREVISTA DE JORGE SERRANO
¿Qué análisis sacas de la derrota del Motagua ante Olimpia?
Bueno, la verdad creo que el partido lo habíamos planteado bien. No esperábamos la situación que se nos mostró en el primer tiempo, que nos sacaran un jugador con roja. Se mostró el escenario así, lo luchamos hasta el final y creo que tuvimos muchas opciones estando con diez para empatar el partido, y no la concretamos. Pero bueno, esto es un clásico, el que la falla, el otro la hace. Y entonces estamos dolidos, pero tenemos que poner barba en remojo, porque tenemos la Copa Centroamericana todavía y la Liga que apenas empieza.
¿Faltó eficacia de cara al arco?
No, creo que por ahí es más eficaz cuando estamos en el arco. Me incluyo porque en una me quedó una y la disparé con todo, pero bueno, estaba el defensa ahí y me la sacó. Pero creo que tenemos que ser más eficaces cuando estamos de cara al arco.
Jorge, se siente que el equipo ha perdido algo de confianza, pero ¿cómo el campeón nacional pierde confianza si viene de cerca con el equipo?
Por cosas como esta, amigo. Creo que por cosas como esta uno a veces se llena de confianza o pierde confianza, ¿me entiendes? Entonces creo que los malos resultados que hemos tenido son los que nos han llevado a esto. Pero bueno, esto apenas empieza. Sabemos que es un clásico y nos duele, pero creo que tenemos todo para revertir esto.
En las finales hablamos a ver cómo se ponen las cosas y acá somos los actuales campeones. Tenemos que hacerlo respetar, pero tenemos un rival tan grande como el que quedó limpio y nos han ganado hoy.