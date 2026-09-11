Pronostican lluvias para este fin de semana en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Las condiciones climáticas para la zona norte de Honduras estarán marcadas por la posibilidad de lluvias durante este fin de semana, particularmente en San Pedro Sula, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Alberto López, meteorólogo de Copeco en la región norte, informó que el monitoreo meteorológico establece en 55% las probabilidades de precipitaciones, por lo que no se descarta la presencia de lluvias en la ciudad industrial durante los próximos días.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población a mantener las medidas de precaución, principalmente en los sectores que históricamente presentan mayor vulnerabilidad ante inundaciones.