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Pronostican lluvias para este fin de semana en San Pedro Sula

Copeco pronostica probabilidades de lluvia para la zona norte durante el fin de semana y recomienda precaución en sectores vulnerables a inundaciones

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 16:11 -
  • Laura Amaya
Pronostican lluvias para este fin de semana en San Pedro Sula

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en sectores vulnerables a inundaciones.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Las condiciones climáticas para la zona norte de Honduras estarán marcadas por la posibilidad de lluvias durante este fin de semana, particularmente en San Pedro Sula, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Alberto López, meteorólogo de Copeco en la región norte, informó que el monitoreo meteorológico establece en 55% las probabilidades de precipitaciones, por lo que no se descarta la presencia de lluvias en la ciudad industrial durante los próximos días.

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población a mantener las medidas de precaución, principalmente en los sectores que históricamente presentan mayor vulnerabilidad ante inundaciones.

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López recordó que en San Pedro Sula existen calles y avenidas que suelen registrar acumulación de agua durante los episodios de lluvia, por lo que recomendó a los ciudadanos evitar transitar por estos puntos cuando las precipitaciones sean intensas.

Copeco recomienda a los sampedranos tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana.

Copeco recomienda a los sampedranos tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias para este fin de semana.

 (Foto: Moises Valenzuela/LA PRENSA)

Asimismo, pidió a la población no intentar cruzar calles o avenidas inundadas, debido al riesgo que representa la corriente de agua y a la posibilidad de quedar atrapados en medio de una emergencia.

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Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales de Copeco y tomar las previsiones necesarias antes de salir de casa, especialmente durante los periodos de mayor lluvia.

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Redacción web
Laura Amaya

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