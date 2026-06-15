Lluvias intermitentes y calor de hasta 37 grados marcarán la semana en San Pedro Sula

San Pedro Sula

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que las condiciones atmosféricas inestables continuarán generando lluvias y chubascos sobre varias regiones de Honduras, incluida la zona norte del país.

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la convergencia de humedad y viento proveniente del mar Caribe, sumada al desplazamiento de ondas tropicales y sistemas de baja presión en la región, favorecerá precipitaciones de intensidad débil a moderada, acompañadas de actividad eléctrica aislada.

En San Pedro Sula, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 33 grados Celsius, condiciones que mantendrán una sensación térmica elevada durante gran parte del día. Ante este escenario, especialistas recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor.

Los sampedranos deberán prepararse para una jornada marcada por condiciones inestables este martes, cuando se esperan cielos tormentosos en las cercanías de la ciudad y temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados Celsius. El pronóstico también advierte sobre la posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores del Valle de Sula.

Las condiciones lluviosas continuarán este miércoles en San Pedro Sula, donde se prevén intervalos de lluvias ligeras acompañadas de tormentas en la región. Además, la jornada registraría una de las temperaturas más altas de la semana, con máximas de 35 grados Celsius y mínimas de 21.

Las precipitaciones moderadas volverán a presentarse el jueves, cuando el calor podría intensificarse hasta los 37 grados Celsius. Para el viernes, el pronóstico señala lloviznas intermitentes y un leve descenso de las temperaturas, con máximas de 32 grados y mínimas de 20.