Carlos Umaña pide frenar el intrusismo en salud tras muerte de la chef Sandra Díaz

Tegucigalpa, Honduras

La muerte de la reconocida chef hondureña Sandra Isabel Díaz del Valle continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Este lunes, el médico y diputado del Congreso Nacional, Carlos Umaña, pidió a las autoridades sanitarias reforzar los controles para combatir el intrusismo profesional en el área de la salud.

Las declaraciones surgen días después del fallecimiento de la chef Sandra Díaz, quien murió tras someterse a un procedimiento estético en una clínica privada. El caso ha despertado preocupación sobre la regulación de este tipo de prácticas y la preparación de quienes las realizan.

Umaña lamentó el deceso de la chef Sandra Díaz y expresó sus condolencias a la familia. Al mismo tiempo, señaló que la tragedia debe servir como un llamado de atención para que la Secretaría de Regulación Sanitaria fortalezca la vigilancia sobre establecimientos y profesionales que ofrecen servicios médicos.

“La prematura muerte de nuestra querida chef Sandra Díaz del Valle debe llamar profundamente la atención sobre la imperiosa necesidad de que la Secretaría de Regulación Sanitaria realice operativos para exigir y evitar el intrusismo profesional que está existiendo, sobre todo en el área de la salud”, manifestó.

De acuerdo con información divulgada en los últimos días, la Asociación Hondureña de Medicina Estética aclaró que el médico que atendió a la chef no forma parte de su membresía, lo que ha incrementado el debate sobre los controles existentes en el sector.

El congresista advirtió que el problema no se limita a personas ajenas a las profesiones sanitarias, sino que también involucra a algunos médicos que realizan procedimientos para los cuales no cuentan con la formación académica o certificaciones correspondientes.

“El gremio médico tampoco se escapa, ya que hay galenos que están realizando procedimientos para los que no tienen las credenciales académicas correspondientes”, afirmó Umaña.

La muerte de Sandra Díaz ha puesto nuevamente en la agenda pública la necesidad de supervisar las clínicas privadas que ofrecen tratamientos estéticos, un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.

Umaña también aclaró que la responsabilidad de fiscalizar estas actividades no recae sobre el Colegio Médico de Honduras, sino sobre las instituciones estatales encargadas de velar por el cumplimiento de las normas sanitarias.