No, Nasry Asfura no dijo que los médicos deban trabajar por vocación y no por un salario

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, dijo que los médicos deben trabajar por vocación y no por un salario.

Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta cita atribuida a Asfura.

Además, en declaraciones recientes, Asfura admitió que ya se están realizando pagos pendientes a médicos y afirmó que el Gobierno cumplirá con esas obligaciones.

“Los medicos deben trabajar por vocación y no por un salario. Para so estudiaron”, dice el texto sobrepuesto de una publicación en Facebook, compartida más de 200 veces desde el 10 de septiembre de 2026.

Los médicos iniciaron el lunes 7 de septiembre una nueva jornada de asambleas informativas en los centros asistenciales públicos del país, por lo que este viernes cumplen cinco días consecutivos de protesta.

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Durante las medidas se mantiene la atención de emergencias y áreas críticas, mientras la consulta externa y otras atenciones programadas han resultado afectadas.

Las protestas se produjeron después de que el CMH diera al Gobierno, el 2 de septiembre, un ultimátum de 72 horas para atender compromisos laborales que el gremio considera incumplidos.

Entre sus principales demandas figuran el pago de salarios atrasados, la firma de contratos e interinatos, el reintegro de médicos despedidos, el pago de cesantías y otros beneficios, así como la aplicación de reajustes salariales y la discusión de una nueva escala salarial.

El reclamo central sigue siendo el pago de remuneraciones pendientes. Este 11 de septiembre, el presidente del CMH, Samuel Santos, aseguró que 1,315 médicos tienen salarios atrasados, incluidos profesionales que trabajan mediante contratos, interinatos y algunos con nombramiento.

El galeno también afirmó que el gremio ha suscrito cinco actas de acuerdos con el Gobierno que, según su versión, todavía contienen compromisos sin cumplir.

Por su parte, la Secretaría de Salud (Sesal) convocó a la junta directiva del Colegio Médico a una mesa de diálogo para este viernes 11 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, con el fin de llegar a un acuerdo.

La Sesal planteó revisar pagos pendientes correspondientes a contratos, interinatos, bonificaciones, cesantías, quinquenios y plus administrativo, además de otros aspectos relacionados con la situación laboral del personal sanitario.