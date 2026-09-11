Dólar baja levemente este viernes 11 de septiembre frente al lempira en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 11 de septiembre una leve baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8829 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0173 lempiras. Ambas cotizaciones disminuyeron 0.0002 lempiras respecto al jueves 10 de septiembre, cuando se situaron en 26.8831 y 27.0175 lempiras, respectivamente.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son seguidas por ciudadanos y empresas que realizan transacciones en dólares, así como por quienes reciben remesas o mantienen compromisos de pago en moneda extranjera.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones cambiarias. La cotización oficial permite conocer el valor de la moneda estadounidense frente al lempira para las operaciones de compra y venta de divisas.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio durante los días hábiles, por lo que la cotización puede variar de una jornada a otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.