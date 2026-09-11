Dólar baja levemente este viernes 11 de septiembre frente al lempira en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 11 de septiembre una leve baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8829 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0173 lempiras. Ambas cotizaciones disminuyeron 0.0002 lempiras respecto al jueves 10 de septiembre, cuando se situaron en 26.8831 y 27.0175 lempiras, respectivamente.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son seguidas por ciudadanos y empresas que realizan transacciones en dólares, así como por quienes reciben remesas o mantienen compromisos de pago en moneda extranjera.