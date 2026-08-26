¿Llegará el dólar a 27 lempiras? Esto dice el presidente del Banco Central

Lagos explicó que el comportamiento del tipo de cambio está determinado principalmente por la oferta y la demanda de divisas, por lo que consideró necesario que Honduras continúe fortaleciendo la disponibilidad de dólares mediante mayores inversiones y la acumulación de reservas internacionales.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos , se refirió este miércoles al comportamiento del tipo de cambio durante 2026 y señaló que el lempira podría alcanzar los 27 por cada dólar estadounidense, aunque destacó que el ritmo de deslizamiento de la moneda ha sido menor este año.

El titular del BCH detalló que durante 2024 el deslizamiento del lempira fue de aproximadamente 3%, lo que representó unos 73 centavos y llevó el tipo de cambio de alrededor de 24 a 25 lempiras por dólar.

“El tipo de cambio usted no lo puede controlar. Siempre todos los años va a haber un deslizamiento esperado en la economía hondureña”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre las proyecciones para la moneda nacional.

Posteriormente, en 2025 el ritmo de deslizamiento fue de 4%, equivalente aproximadamente a un lempira, por lo que la moneda pasó de 25 a 26 lempiras por dólar. Para 2026, en cambio, Lagos indicó que el ritmo se encuentra en alrededor de 1.7%.

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“En este momento, el ritmo de deslizamiento es 1.7, menor. ¿Cuánto se ha deslizado? 43 centavos”, explicó el presidente del BCH, al comparar el comportamiento registrado este año con el de los dos períodos anteriores.

Pese al menor ritmo de depreciación registrado en 2026, Lagos reconoció que el lempira podría acercarse a las 27 unidades por dólar. “2026, probablemente lleguemos a 27 el lempira, si estamos próximos, pero el país va a continuar adelante, porque depende de la oferta y demanda”, manifestó.

El funcionario destacó que uno de los principales mecanismos para reducir las presiones sobre el tipo de cambio consiste en aumentar la oferta de dólares en el mercado.

“En la medida que traigamos mayor oferta de dólares, mayores inversiones hacia el país, en esa medida vamos a quitar presión sobre el tipo de cambio”, señaló.

Lagos también resaltó la importancia de mantener un nivel elevado de reservas internacionales para enfrentar posibles choques externos. Según explicó, Honduras dispone actualmente de reservas equivalentes a unos 6.7 meses de importaciones, por un monto aproximado de entre 11,500 y 11,600 millones de dólares, cifra que calificó como récord histórico para el país.

“Necesitamos reservas internacionales, porque las reservas internacionales son los que nos garantizan, al ser una economía pequeña y abierta, ese buffer, esa salvaguarda contra los choques externos”, expresó el presidente del BCH.

Finalmente, Lagos sostuvo que Honduras debe continuar fortaleciendo la estabilidad macroeconómica, acumulando reservas y dando seguimiento a los programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Nuestro proceso es el de acumulación de reservas. ¿Para qué? Para garantizar que podamos tener los suficientes dólares para cubrir nuestras importaciones de país”, concluyó.