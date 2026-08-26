Precio del dólar este miércoles 26 de agosto en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 26 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8522 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9865. Ambas tasas aumentaron L0.0004 respecto al martes 25 de agosto, cuando se situaron en L26.8518 para la compra y L26.9861 para la venta.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden incidir en operaciones relacionadas con importaciones, pagos en moneda extranjera y remesas.