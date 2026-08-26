Precio del dólar este miércoles 26 de agosto en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 26 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8522 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9865. Ambas tasas aumentaron L0.0004 respecto al martes 25 de agosto, cuando se situaron en L26.8518 para la compra y L26.9861 para la venta.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden incidir en operaciones relacionadas con importaciones, pagos en moneda extranjera y remesas.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, con base en la información oficial del mercado cambiario. La cotización establece los valores de compra y venta que sirven como referencia para las operaciones con divisas.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio durante los días hábiles, por lo que la cotización puede variar de una jornada a otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.