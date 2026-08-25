Precio del dólar este martes 25 de agosto en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este martes 25 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8518 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9861. Ambas tasas aumentaron L0.0042 respecto al lunes 24 de agosto, cuando se situaron en L26.8476 para la compra y L26.9818 para la venta.