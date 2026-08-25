Precio del dólar este martes 25 de agosto en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras.
El precio del dólar estadounidense registró este martes 25 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8518 por dólar, mientras que la venta se ubicó en L26.9861. Ambas tasas aumentaron L0.0042 respecto al lunes 24 de agosto, cuando se situaron en L26.8476 para la compra y L26.9818 para la venta.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden tener incidencia en operaciones relacionadas con importaciones, pagos en moneda extranjera y remesas.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones cambiarias. La cotización puede variar de una jornada a otra, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la institución.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.