Gobierno impulsa renovación de 5,000 manzanas de café

San Pedro Sula, Honduras

El sector cafetalero hondureño proyecta sumar en la cosecha 2027-2028 más de 125,000 quintales, generando divisas superiores a $50 millones gracias al programa Agrobosques, impulsado por el Gobierno a través del Instituto de Conservación Forestal (ICF). En una nota de prensa explicaron que el proyecto comprende la entrega de 15 millones de plantas de café destinadas a renovar y fortalecer 5,000 manzanas del parque cafetalero nacional, beneficiando a 5,000 productores. Para alcanzar esta meta, se establecieron cinco megaviveros ubicados en Copán, Yoro, Comayagua, Francisco Morazán y Olancho.

Las autoridades del ICF ya comenzaron el proceso de entrega de las plantas a los caficultores beneficiados con el programa en diversas partes del país. El objetivo es que puedan sembrarlas y comenzar a ver los resultados en la cosecha 2027-2028. Esto es posible debido a que en los megaviveros se incorporó la tecnología Ecopil, un sistema que permite obtener plantas de café que producen su primera cosecha a los 18 meses, frente al sistema tradicional, cuyo período de inicio de producción es de 36 meses. Además, esta tecnología utiliza variedades certificadas y uniformes, reduce los costos de transporte y contribuye al cuidado del medio ambiente al sustituir las tradicionales bolsas plásticas por mallas biodegradables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con este proyecto también se plantea mejorar el rendimiento de las fincas, elevando la productividad hasta 30 quintales por manzana, lo que contribuiría a mejorar los ingresos de las familias productoras y aumentar la oferta exportable del café hondureño.

En Agrobosques, el Gobierno está invirtiendo L79 millones en “recursos no retornables”. Mientras tanto, los productores deben poner a disposición sus tierras, aportar los fertilizantes, realizar la siembra, adoptar prácticas agroforestales y encargarse del manejo adecuado de las plantas recibidas.

Generación de empleo y sostenibilidad

Además de su impacto productivo y económico, Agrobosques genera más de 1,000 empleos directos y alrededor de 2,000 indirectos por año, principalmente en comunidades vinculadas con la actividad cafetalera, informó Gabriel Guevara, alcalde de Veracruz, Copán. El proyecto también está orientado al cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad, trazabilidad y cero deforestación, aspectos cada vez más relevantes para mantener y ampliar el acceso del café hondureño a mercados internacionales, como el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y los objetivos del Acuerdo de Cumplimiento de la NDC de París. Con ello, se busca promover una caficultura sostenible y comprometida con la protección de los bosques y la reducción del impacto ambiental. Por esta razón, la iniciativa también contempla la entrega de un millón de plantas forestales, con el objetivo de que los productores puedan establecer sistemas agroforestales junto con sus plantaciones de café, contribuyendo a la protección del medio ambiente y a una caficultura más sostenible. Con Agrobosques, el Gobierno busca acelerar la renovación del parque cafetalero, elevar la productividad de los pequeños productores, generar empleo rural y fortalecer uno de los principales motores de la economía hondureña mediante una mayor producción, exportaciones y generación de divisas. Glenda Mancia, productora de café de Trinidad, Santa Bárbara, beneficiada con el programa, dijo sentirse muy agradecida con las autoridades del Gobierno por impulsar esta iniciativa, que le permitirá renovar su finca e incrementar su producción de café.