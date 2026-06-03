Congreso impulsa nuevas opciones de financiamiento para caficultores

TEGUCIGALPA

La iniciativa contempla la creación de mecanismos que permitan mejorar el acceso al crédito, reducir los costos financieros y complementar el apoyo económico con asistencia técnica para elevar la productividad y sostenibilidad de las fincas cafetaleras.

La Comisión del Café del Congreso Nacional inició este miércoles una ruta de trabajo orientada a identificar nuevas alternativas de financiamiento para los productores de café, con el objetivo de fortalecer la competitividad de uno de los principales rubros agrícolas del país.

La reunión fue encabezada por el diputado liberal por El Paraíso, Pedro Mendoza, presidente de la Comisión del Café, y contó con la participación de representantes de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Banco Central de Honduras (BCH) y el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

También participaron los diputados Mario Segura, del Partido Liberal; Santos Pérez y Carlos Meza, del Partido Nacional; y Eduardo Elvir, del partido Libre, quienes integran la comisión legislativa.

Durante el encuentro, los asistentes analizaron distintos mecanismos financieros que permitan a los productores acceder a mejores condiciones de crédito y enfrentar algunos de los desafíos que actualmente afectan al sector cafetalero.

El diputado Pedro Mendoza destacó la importancia de reunir a las principales instituciones vinculadas al sistema financiero y al agro para construir una propuesta integral en beneficio de los caficultores.

“La verdad es que buscamos un producto financiero para el sector café y gracias a Dios la convocatoria fue muy buena. Estuvieron presentes el Banco Central, Ihcafé y todas las instituciones involucradas en hacer crecer nuestro país y el agro”, manifestó.

Mendoza explicó que la reunión también sirvió para dar seguimiento a una iniciativa presentada por un diputado del departamento de Copán relacionada con el fortalecimiento del sector cafetalero.

Como resultado del encuentro, las instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que se encargará de dar seguimiento a las propuestas discutidas y elaborar planteamientos concretos para ser presentados posteriormente ante el Congreso Nacional.

“Ya quedamos en que vamos a armar una mesa de trabajo para poder darle seguimiento y llegar a un producto final que venga a beneficiar a todos los productores de café a nivel nacional”, expresó el congresista.

Entre los principales temas abordados figuraron las condiciones actuales de financiamiento, los niveles de endeudamiento de los productores, las tasas de interés y los plazos de pago.

Asimismo, se destacó la necesidad de acompañar cualquier esquema financiero con programas de capacitación y asistencia técnica.

“No podemos dar dinero si no vamos a capacitar a los productores de café. Todos estos temas los tocamos el día de hoy y les vamos a dar seguimiento para traer un producto terminado y presentarlo ante el Congreso Nacional”, concluyó Mendoza.