Olimpia y Motagua acarician las semifinales; esto ocupa Marathón para seguir con vida

Todavía no hay nada escrito, pero Olimpia y Motagua prácticamente sellaron su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf. Marathón, por su parte, necesita va por la hazaña en Costa Rica para seguir con vida. El conjunto albo que dirige Eduardo Espinel arrasó este jueves contra el Firpo en la ida de los cuartos de final (0-3). Con goles de Jorge Álvarez, Yustin Arboleda y Nicolás Dibble en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, el equipo merengue pegó primero y definirá la llave en casa, ante su gente en el Estadio Nacional, el próximo jueves (9:15 PM). Olimpia llegará a ese partido de vuelta con tres goles de ventaja y hasta podría darse el lujo de perder por un 0-2, ya que siempre se clasificaría a la siguiente fase del certamen.

Del mismo modo, Motagua saborea las semifinales. El 'Ciclón', al mando del técnico español Javier López, también goleó ayer sin problemas al Alianza en el Estadio Nacional (3-0) y busca sentenciar la eliminatoria el miércoles (9:15 PM). ¿Qué necesitan águilas y leones para avanzar? Ganar, empatar o incluso perder por dos goles de diferencia para mantener la ventaja en el marcador global. Ambos equipos viven el mismo escenario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Quedarían eliminados únicamente si pierden por tres goles de diferencia (0-3), lo que empataría el global obligando a definir por penales si se mantiene esa diferencia exacta, o por una derrota de cuatro o más goles.

MARATHÓN VA POR EL MILAGRO

Mientras tanto, Marathón tiene un panorama más complicado. El 'Monsutro verde' comprometió su camino tras empatar este jueves 2-2 frente a la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Morazán. El equipo del argentino Silvio Rudman dejó ir la ventaja en casa y ahora se ve obligado a buscar una hazaña en suelo costarricense el próximo jueves (6:30 PM) debido al criterio de desempate por goles de visitante.

¿QUÉ NECESITA MARATHÓN PAR AVANZAR A SEMIS?