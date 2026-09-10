Copa Centroamericana: Marathón dejó escapar la victoria y Alajuelense lo castigó al final

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón dejó escapar una victoria que tenía prácticamente en sus manos y terminó cediendo un amargo empate 2-2 ante Liga Deportiva Alajuelense, en un vibrante duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, el principal torneo de clubes de la región. Fue un auténtico partidazo, una gran batalla disputada en San Pedro Sula. El conjunto hondureño vino de menos a más, reaccionó después de recibir un golpe tempranero, mostró carácter para remontar y estuvo cerca de quedarse con una importante victoria ante el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana. Sin embargo, el empate deja un sabor amargo para los dirigidos por Silvio Rudman, ya que tuvieron oportunidades para liquidar el encuentro y mantener la ventaja hasta el final. Ahora, la eliminatoria queda abierta y todo se definirá el próximo jueves 17 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica.

LAS ACCIONES

El juego comenzó de la peor manera para el cuadro verdolaga. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando el conjunto manudo aprovechó una acción ofensiva para abrir el marcador y poner cuesta arriba el partido para los locales. Anthony Hernández recibió el balón y sacó un remate que terminó desviándose en un defensor de Marathón. El contacto cambió por completo la trayectoria de la pelota y dejó sin opciones al guardameta Jonathan Rougier. El balón terminó en el fondo de la red y los visitantes tomaron rápidamente la ventaja en el estadio Morazán.

Marathón no tardó en reaccionar y al minuto 10 encontró el empate con una verdadera obra de arte de Yairo Moreno. El colombiano asumió la responsabilidad en un tiro libre, tomó carrera y golpeó el balón con enorme precisión para mandarlo directamente al ángulo. Washington Ortega se lanzó en busca de la pelota, pero el disparo llevaba la potencia y dirección perfectas para convertirse en el 1-1. El mediocampista cafetero celebró una anotación que devolvió la confianza al conjunto sampedrano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al minuto 14, el verde volvió a acercarse con peligro. Carlos Pérez recibió el balón, recortó de afuera hacia adentro y sacó un potente remate que obligó al portero a realizar una gran intervención para evitar el segundo tanto de los locales.

El conjunto sampedrano continuaba buscando el arco rival y al minuto 30 tuvo otra aproximación. Javier Arriaga asistió a Alberth Elis, quien recibió en una zona peligrosa, pero Washington Ortega estuvo atento y salió rápidamente para quedarse con la pelota. En el tramo final del primer tiempo, Elis volvió a protagonizar una ocasión clara. El atacante ingresó al área, se acomodó y sacó un potente remate que fue detenido de manera espectacular por el guardameta costarricense, quien nuevamente evitó que Marathón tomara ventaja.

Poco después, Kenny Bodden consiguió mandar el balón al fondo de la red, pero la celebración verdolaga duró poco. La anotación fue invalidada debido a una posición adelantada.

SEGUNDO TIEMPO

En el segundo tiempo, Marathón salió decidido a buscar el segundo tanto y rápidamente generó peligro. Tomás Sorto sacó un remate que obligó el cancerbero Ortega a lanzarse para desviar el balón y evitar nuevamente la caída de su portería. La insistencia del conjunto verdolaga finalmente tuvo recompensa al minuto 49. Damin Ramírez apareció completamente solo dentro del área y aprovechó una espectacular asistencia de Yairo Moreno para conectar un certero cabezazo. El balón terminó en el fondo de las redes y Marathón conseguía darle vuelta al marcador. El 2-1 desató la celebración en el estadio Morazán y ponía al conjunto hondureño en ventaja dentro de una serie de alto voltaje.

Polémica. Alajuelense intentó reaccionar y al minuto 58 consiguió enviar nuevamente el balón al fondo de la red por medio de Salazar. Sin embargo, la acción fue invalidada debido a una falta señalada previamente por el árbitro central. El conjunto costarricense no bajó los brazos y comenzó a presionar con mayor intensidad en busca del empate. Al minuto 65, la visita estuvo muy cerca de conseguirlo. John Ruiz envió un peligroso centro que terminó impactando en el poste ante la mirada de Jonathan Rougier. Marathón se salvaba y mantenía la ventaja. Un minuto después, Anthony Hernández volvió a generar peligro con un potente remate que por poco se le escapaba por debajo de las piernas a Jonathan Rougier. El guardameta argentino logró controlar la pelota y evitar la caída de su portería. Marathón resistía mientras Alajuelense aumentaba la presión. El conjunto costarricense sabe jugar este tipo de instancias y, cuando un rival no logra liquidarlo, suele pagar caro sus oportunidades desperdiciadas y eso fue precisamente lo que ocurrió en San Pedro Sula.

Cuando el verde parecía encaminado a celebrar una victoria de enorme valor, apareció Ángel Zaldívar. Al minuto 86, el delantero mexicano, recién ingresado al terreno de juego, aprovechó un centro desde el costado izquierdo del ataque de Alajuelense y conectó el balón para vencer a Jonathan Rougier. El 2-2 cayó como un balde de agua fría sobre el conjunto verdolaga. Marathón había remontado el encuentro, tuvo ocasiones para ampliar la diferencia y mantuvo durante buena parte del segundo tiempo la ventaja, pero no consiguió sentenciar a un Alajuelense que terminó encontrando el premio en el tramo final. Fue un empate doloroso para el monstruo, que dejó escapar una victoria que parecía tener en sus manos. Alajuelense, por su parte, salió con vida del estadio Morazán y ahora buscará aprovechar su condición de local para cerrar la eliminatoria.



El partido de vuelta se disputará el próximo jueves 17 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica. Marathón tendrá que buscar un resultado positivo como visitante para avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

FICHA TÉCNICA: