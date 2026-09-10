DT del Marathón hace confesión tras juego ante Alajuelense: "Voy con bronca"

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador de los esmeraldas explicó por qué hizo los cambios de Yairo Moreno y Farioli y qué le faltó a sus dirigidos para sentenciar el encuentro. Reconoce que la llave está abierta y buscará el pase a las semifinales en suelo costarricense.

Silvio Rudman , técnico de Marathón , aseguró que le parece injusto que el partido de Marathón contra Alajuelense en el Estadio Morazán haya terminado empatado 2-2, ya que considera que su equipo hizo muchos méritos para dar el primero golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

¿Cuánto marcó la primera parte? Porque su equipo fue muy superior, quizás le duele la falta de contundencia en los primeros 45 minutos y cómo visualiza la vuelta "Sí, la verdad en muchos tramos del partido fuimos superiores, tuvimos mucho volumen de juego, tuvimos mucha intensidad, mucha dinámica, llegamos en muchas ocasiones al arco, nos faltó un poco de contundencia, pero más allá de que el encuentro lo queríamos ganar, porque lo queríamos ganar de local con nuestra gente, que hoy el apoyo fue maravilloso como siempre, realmente me voy con el funcionamiento del equipo, con la entrega, con el deseo, con siempre ir a buscar el arco rival y hoy quedó demostrado que Marathón hizo un excelente partido, la llave está abierta y ahora hay que ir a Costa Rica.

Su valoración y que está rondando en el ambiente ¿Qué pasó en el tramo final? ¿Los cambios obedecen a temas físicos? ¿El equipo se cayó o fue más mérito de Alajuelense empatar el partido? "Yo creo que Marathón hizo un partido muy bueno en el cual siempre propuso, siempre fue a buscar el partido, con mucha intensidad, con mucha dinámica, con mucho orden más allá de que recibimos un gol rápido, pero después el equipo se levantó y realmente hizo un buen funcionamiento de lo que fue de cara en todo el partido, creo que siempre mantuvo un orden después de ahí, lo que te referís al tema de los cambios, el tema de Yairo y Farioli me pidieron porque estaban cansados, por eso fue que salieron, pero creo que de ahí en más no hubo un cansancio del equipo, el equipo siguió insistiendo y hoy creo que vimos un partidazo de los dos equipos, y realmente la serie todavía está viva.

¿Qué se pretendía con el cambio de Farioli? Es alguien que le da alma a este equipo, es el que le pone más garra. A raíz de eso Marathón cae y los que entraron de cambio no revirtieron la situación

Ahí justo lo que yo te comento, hablé justo con Yairo, hablé justo con Farioli, estaban cansados, por eso es que se hizo el cambio, porque me lo habían pedido, por eso fue que realmente salieron, porque sabemos que son dos jugadores importantes en el esquema, en el equipo, por eso fueron los cambios realmente.

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Marathón ha jugado este año dos partidos de final y no ha ganado. Hoy vuelve a jugar prácticamente un partido de final y tampoco ganó. ¿Por qué le cuesta tanto cuando tiene que ganar y no gana? ¿Y se va con bronca porque cree que el resultado fue injusto al final?

Claro que me voy con bronca porque el resultado para nosotros positivo era haber ganado de local, pero me voy con el rendimiento muy bueno del equipo, en el cual peleó, donde luchó, donde tuvo entrega, donde realmente en muchos pasajes del partido fue mejor que Alajuelense. Realmente el equipo propuso, el equipo tuvo intensidad, tuvo dinámica y realmente entregó todo dentro de la cancha. Ahora la llave la vamos a jugar en Costa Rica.

Ante la ausencia de tantas bajas, se sabía que los recambios tenían que mantener los recorridos, tenían que hacer un trabajo extra. ¿Esta vez sentimos que los cambios fueron precipitados? ¿O se dieron algunas lagunas en los mismos cambios que se olvidaron de los recorridos que tenían que hacer o de la oportunidad que tenían para hacer esos recorridos? ¿Se planificó eso?

Sí, porque en el sentido, en el planteamiento y los cambios fueron realmente, como te vuelvo a mencionar, el tema de Yairo y el tema de Farioli, que los dos me pidieron el cambio y ahí automáticamente jugamos con dos volantes, con Hueso y con Castillo, después el tema de Elis que tenía mucho tiempo sin tener minutos, lo hizo perfecto, jugó casi 80 minutos. Elis hizo un partidazo, pero no solo él, sino el equipo en sí dio un partidazo, después te vas con un sabor amargo porque creo que Marathón hizo más mérito para ganar el partido, pero no es de merecimiento sino es de contundencia, pero de ahí en más el funcionamiento del equipo fue bueno.

¿Por considerar duro o injusto el resultado de esta noche?

Para mí es un resultado injusto porque realmente tuvimos mucho volumen de juego, tuvimos mucha dinámica, tuvimos mucha intensidad nos faltó un poco de contundencia, pero después se ha jugado un partido inteligente en lo cual jugamos, como bien lo decimos, con Alajuelense, que es el tricampeón de la competencia, pero nosotros hoy... el equipo estuvo a la altura.

Alajuelense en las eliminatorias directas ha vencido tanto a Olimpia, Montagua y Real España en las últimas veces. ¿Cuál sería el mensaje para la afición de que ustedes van a hacer lo contrario y van a poder ganar en Costa Rica?

Nosotros realmente sabemos y somos conscientes de que somos un equipo que realmente juega bien al fútbol, que somos un equipo ordenado, que somos un equipo que compite bien porque hoy lo demostramos en los 95 minutos, el equipo siempre compitió, el objetivo claro era buscar, es tener situaciones y lo tuvo. Después de ahí es más, lo que realmente tenemos que pensar es que tenemos que ir a definir allá la llave, donde hoy fue un empate 2-2 y como digo, la llave está abierta y Marathón es un equipo que compite no solo de local, sino también de visitante.