SIP destaca investigación de LA PRENSA Verifica sobre pseudomedios y desinformación en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó el viernes 11 de septiembre una investigación de LAVerifica que reveló el peso que han adquirido los pseudomedios de comunicación en la difusión de desinformación en Honduras.

El trabajo, realizado conjuntamente por EH Verifica y LA PRENSA Verifica, determinó que páginas que imitan la apariencia y los códigos del periodismo difundieron 142 de los 393 bulos desmentidos entre enero y julio de 2026, equivalentes al 36.1% del total: casi cuatro de cada diez.

La investigación fue incluida este 11 de septiembre en “Prensa y Periodismo”, el boletín de la SIP que recopila y difunde trabajos y acontecimientos relacionados con el ejercicio periodístico en el continente.

En el boletín, la organización destacó el artículo bajo su título original: “Pseudomedios difundieron cuatro de cada diez bulos desmentidos en Honduras”.

Además, resumió uno de los principales hallazgos del trabajo: “Una investigación de LA PRENSA Verifica identificó 142 contenidos difundidos por páginas que imitan al periodismo para introducir falsedades en la conversación pública hondureña”.