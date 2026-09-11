Mi Super inaugura su primera tienda en la zona norte con un concepto integral en Choloma

Choloma.

En el marco de su estrategia de expansión a nivel nacional, la cadena de supermercados Mi Super inauguró oficialmente su primera tienda en la zona norte de Honduras. El municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, fue la localidad elegida para marcar este hito comercial, acercando una propuesta adaptada a las exigencias operativas y presupuestarias del consumidor actual. La tienda se encuentra estratégicamente posicionada en el bulevar El Centro, entre la 4ta. calle y las 1-2 avenidas de la ciudad cholomeña. Esta ubicación clave busca optimizar los tiempos de desplazamiento y facilitar el acceso a miles de familias residentes tanto del casco urbano como de las comunidades circunvecinas.

Dentro de sus pasillos, los clientes disponen de un abastecimiento completo que abarca productos de canasta básica como abarrotes, frutas y verduras frescas, además de un área especializada en carnes, mariscos y embutidos. La oferta alimentaria está orientada a mantener altos estándares de calidad y frescura para garantizar la satisfacción en el consumo diario de los hogares. Complementando la venta de mercadería, el inmueble incorpora una plataforma multiservicio a través de la alianza con TENGO. En el lugar, los usuarios pueden gestionar el pago de agua, energía eléctrica, telefonía, recargas Tigo y Claro, servicios de cable e internet, tributos municipales, matrículas y cuotas de casas comerciales, así como el cobro de remesas familiares.