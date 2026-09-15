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Jovencito en moto muere al impactar contra un camión en Sabanagrande

La víctima mortal fue identificada como Saby Salgado, originario de la aldea Las Cortinas; Yefry Cruz resultó herido y fue trasladado al Hospital Escuela

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 15:55 -
  • Redacción La Prensa
Jovencito en moto muere al impactar contra un camión en Sabanagrande

El accidente ocurrió en el sector de Las Brisas, donde la motocicleta en la que viajaban los jóvenes impactó contra el camión, cuyo conductor se dio a la fuga.

Un jovencito en motocicleta murió y otro resultó herido en un accidente de tránsito registrado en el sector de Las Brisas, en el municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.

La víctima mortal fue identificada como Saby Salgado, un joven originario de la aldea Las Cortinas, quien se conducía en una motocicleta al momento del accidente.

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De acuerdo con la información preliminar, Salgado y su acompañante se movilizaban en la motocicleta cuando impactaron contra un camión.

Tras el accidente, el conductor del camión involucrado se habría retirado del lugar, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance.

El otro joven que viajaba en la motocicleta fue identificado como Yefry Cruz, quien resultó herido y recibió asistencia luego del accidente.

Cruz fue trasladado en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 de Sabanagrande hacia el Hospital Escuela, en Tegucigalpa, para recibir atención médica.

Mientras tanto, el cuerpo de Saby Salgado quedó en el lugar del accidente a la espera de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente y buscan establecer la participación de los vehículos involucrados.

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