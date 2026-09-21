SAG aún no comienza la siembra de nubes con yoduro de plata

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ya comenzó a “bombardear” nubes con yoduro de plata para provocar lluvias y que las precipitaciones generadas mediante este procedimiento están cayendo en Nicaragua. Sin embargo, es falso. Al momento de difundirse la entrada, la SAG todavía no había iniciado el proyecto de estimulación de nubes. Moisés Molina, secretario de la SAG, expresó que el procedimiento podría comenzar entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre. “SAG bombardea nubes y lluvia cae en Nicaragua”, dice literalmente el texto sobrepuesto en la imagen publicada en TikTok, compartida más de 1,900 veces desde el 19 de septiembre.

La estimulación de nubes es una técnica científica de modificación del clima que busca aumentar las precipitaciones mediante la liberación de sustancias químicas en nubes preexistentes. Su objetivo principal es mitigar los efectos de la sequía y contribuir al abastecimiento de agua para los sectores agrícola y ganadero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La SAG contempla la siembra de nubes como una medida para enfrentar los efectos de El Niño y la sequía que afecta a distintas regiones del país. La falta de lluvias ha impactado los cultivos y las fuentes de agua, además de aumentar los costos para los productores agrícolas y ganaderos.

No ha comenzado

Una búsqueda en Google con las palabras clave “SAG + comienzan + vuelos + Honduras” no arrojó registros oficiales que confirmen que los vuelos ya habían comenzado, como afirmaba la publicación viral. Además, una revisión del sitio web de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), así como de sus redes sociales ( Facebook , Instagram y X ), no permitió localizar boletines de prensa en los que se anunciara oficialmente el inicio del proyecto. Moisés Molina, secretario de la SAG, expresó el 21 de septiembre, durante una entrevista en TN5, que las operaciones estaban previstas para comenzar entre el martes 22 y el jueves 24 de septiembre, dependiendo de las condiciones climáticas.

Molina también explicó que, si la estrategia tenía éxito, su costo sería menor que continuar proporcionando provisiones, insumos y alimento para el ganado a los agricultores y ganaderos afectados. Sin embargo, el funcionario no detalló el costo del proyecto. Aunque la publicación viral afirma que el proyecto tiene un costo de 40 millones de lempiras, este dato no pudo ser corroborado de manera independiente por LA PRENSA Verifica. Hasta el momento de esta verificación, tampoco se localizó información oficial de la SAG que permitiera confirmar esa cifra.

Sobre las precipitaciones