Irán acusa a Trump y Netanyahu de "distorsionar" los hechos durante la Asamblea General

Nueva York, ​​Estados Unidos. ​El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, acusó este viernes a Estados Unidos e Israel de "distorsionar" los hechos e "invertir los papeles de víctima y agresor" en sus intervenciones durante la Asamblea General de la ONU. "Desde la tribuna de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el criminal primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) intentaron distorsionar los hechos e invertir los papeles de víctima y agresor. EE. UU. y el régimen israelí no pueden encubrir sus actos criminales contra el pueblo de Irán", aseveró Araqchí ante los medios frente al Consejo de Seguridad de la ONU. El iraní subrayó que Estados Unidos "no puede afirmar de forma creíble" que defiende la no proliferación de armas nucleares "mientras ataca instalaciones nucleares pacíficas" supervisadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA).

"La acusación de que Irán está a punto de adquirir un arma nuclear es una gran mentira. Fue inventada por primera vez por Israel en 2003 y desde entonces Estados Unidos y los países europeos no han dejado de repetirla como loros", aseguró. En este sentido, señaló que Irán "ha sido un miembro fiel" del Tratado de No Proliferación desde 1970 y que la nación persa ha estado sujeta a una supervisión "exhaustiva" por parte de la OEIA durante décadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, acusó a EE.UU. de infligir "deliberadamente un daño grave y previsible al pueblo iraní" y de "violar directamente sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida, la salud, la medicina y la alimentación".