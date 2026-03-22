Muere mujer que fue atacada por perros pitbull en La Ceiba

La Ceiba

Tras luchar varios días por su vida, este sábado se confirmó el fallecimiento de la señora Doris Aleyda Fuentes Villatoro (de 55 años de edad), quien permanecía hospitalizada tras sufrir un severo ataque por perros de la raza pitbull.

El incidente ocurrió el pasado miércoles en la residencial Atlante de La Ceiba, cuando la ahora occisa se disponía a visitar a su hermana.

Según los informes preliminares, doña Doris, residente del municipio de Jutiapa, llegó a la vivienda e ingresó al área del patio sin previo aviso.

Fue en ese momento cuando los perros, que se encontraban en la propiedad, la desconocieron y la atacaron, provocándole heridas de gravedad que obligaron a su traslado inmediato a un centro asistencial.