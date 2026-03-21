Cae supuesto integrante de la Pandilla 18 por robo con violencia en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

La detención fue realizada por funcionarios asignados a la Unidad Departamental de Policía No. 5 (UDEP-5), en el marco de acciones desarrolladas por la Fuerza de Intervención Focalizada, mediante labores de vigilancia y seguimiento.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un individuo que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de robo con violencia o intimidación, durante un operativo ejecutado en este municipio del norte del país.

En el operativo participaron de forma coordinada agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL).

De acuerdo con el informe oficial, la orden de captura contra el sospechoso fue emitida el 22 de diciembre de 2025 por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés.

Las autoridades indicaron que el detenido figura en registros policiales como presunto miembro de la estructura criminal Mara 18, donde es conocido con el alias de “El Toño”, y estaría vinculado a otros delitos como extorsión, porte ilegal de arma de fuego y diversas actividades ilícitas.

El sospechoso será remitido a la instancia judicial correspondiente para continuar con el proceso legal conforme a lo establecido en la ley.