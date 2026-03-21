Capturan a mecánico acusado de homicidio en aldea de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El detenido fue identificado como José Tomás Lanza Nolasco, de 33 años de edad, originario y residente en Tegucigalpa, específicamente en la colonia Kennedy, y de oficio mecánico.

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este sábado a un hombre acusado del delito de homicidio, durante un operativo realizado en la aldea Villa Vieja, en la capital.

De acuerdo con el informe policial, contra el imputado existía una orden de captura emitida el 18 de marzo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, bajo el expediente 2452-2025.

Las investigaciones establecen que Lanza Nolasco es sospechoso de participar en el homicidio de Cristian Gabriel Escoto Castañeda, hecho ocurrido el 13 de septiembre de 2025 en la aldea El Jicarito, Francisco Morazán.

Según las autoridades, la víctima se encontraba departiendo en un establecimiento comercial temporal, instalado con motivo de la feria patronal de la zona, cuando un individuo se le acercó y le disparó en reiteradas ocasiones con arma de fuego, causándole la muerte en el lugar.

Tras labores de seguimiento e inteligencia, equipos de la UNAS lograron ubicar y capturar al sospechoso, a quien también se le decomisó un teléfono celular como parte del proceso investigativo.

El detenido será puesto a la orden del juzgado correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra.