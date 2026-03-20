Ciclista muere tras ser atropellado por grúa en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La noche del jueves 19 de marzo, un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de una grúa en la 27 calle de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El hecho se registró frente a la Central de Abastos, cuando el joven se conducía en su bicicleta y fue embestido por una máquina de equipo pesado.

El cuerpo del joven, identificado como Ronal Castillo, quedó debajo de las llantas del vehículo, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.