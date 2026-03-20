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Ciclista muere tras ser atropellado por grúa en San Pedro Sula

Autoridades investigan las causas del accidente de Ronal Castillo

Ciclista muere tras ser atropellado por grúa en San Pedro Sula

Foto en vida de Ronal Castillo quien murió arrollado por una grúa en la Central de Abastos.

 Foto: Redes sociales
San Pedro Sula, Honduras

La noche del jueves 19 de marzo, un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por el conductor de una grúa en la 27 calle de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El hecho se registró frente a la Central de Abastos, cuando el joven se conducía en su bicicleta y fue embestido por una máquina de equipo pesado.

El cuerpo del joven, identificado como Ronal Castillo, quedó debajo de las llantas del vehículo, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

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En imágenes difundidas en redes sociales, se observa al joven tendido boca arriba cerca de las llantas traseras de la grúa, junto a su bicicleta.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena, mientras se esperaba la llegada de personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cadáver.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y la posible responsabilidad del conductor de la grúa.

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Redacción La Prensa
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