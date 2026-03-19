Capturan a dos hermanas y otras dos mujeres vinculadas a la banda Los Sietezz

Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Se trata de las hermanas Erika Leticia e Ingrid Coritza Galdámez Galdámez , junto a Glenda Xiomara Raudales Ávila y Nelly Lizeth Zepeda Sánchez, señaladas por el delito de lavado de activos tras no justificar más de 2.8 millones de lempiras .

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ) capturó a dos hermanas y a dos mujeres más, presuntas integrantes de la banda Los Sietezz, señaladas por el delito de lavado de activos.

La operación fue parte de una investigación que se extendió por varios meses y que buscaba desmantelar la red financiera de la banda conocida como Los Sietezz.

De acuerdo con las investigaciones, las detenidas formaban parte de un núcleo familiar que se encargaba de manejar el dinero obtenido de actividades ilícitas, dándole apariencia legal a través de distintos mecanismos dentro del sistema financiero.

Las autoridades detallaron que el trabajo investigativo no se limitó a quienes ejecutaban los cobros extorsivos, sino que también se enfocó en seguir la ruta del dinero, lo que permitió identificar a las personas responsables de administrarlo.

Este caso tiene su origen en la captura de Obenilson Quintero, considerado el principal cabecilla de la estructura criminal, quien dirigía la extorsión contra transportistas y pequeños comerciantes en departamentos como Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Pese a encontrarse en prisión cumpliendo una condena, las investigaciones revelaron que la organización continuó operando desde el interior de las cárceles.

Según las autoridades, el control de las operaciones fue asumido por su pareja sentimental, Flor Idalia Galdámez, conocida con el alias de La Chaparra, quien habría coordinado los cobros y ordenado acciones violentas en diferentes regiones del país.

Los agentes lograron establecer que el sostén económico de la estructura recaía en familiares cercanos, quienes se encargaban de recibir, movilizar y ocultar los fondos obtenidos de manera ilícita.