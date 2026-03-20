Frente a iglesia ultiman a dos jóvenes en San Luis, Santa Bárbara

San Luis, Santa Bárbara.

Dos hombres murieron de forma violenta durante la noche del jueves en la aldea Palma Real, San Luis, Santa Bárbara. Minutos antes del hecho, feligreses participaban en una caminata de la Iglesia católica por el sector. La actividad transcurría con normalidad hasta que, al finalizar, se escucharon varios disparos.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en las cercanías del templo. En el lugar quedaron gravemente heridos Nixon Nahún Cantarero y Ernain Villanueva Hernández, ambos residentes de la comunidad, quienes murieron a causa de los impactos de bala. En medio del caos, también resultó lesionada Rosa Santos, quien salía de la iglesia al momento del tiroteo. La mujer fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica. Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades. Elementos policiales se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias.