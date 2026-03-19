Sin remordimiento, expolicía confesó ante jueza doble femicidio

San Pedro Sula, Honduras

Velásquez compareció ante la juzgadora que conoce la causa en una audiencia de procedimiento abreviado, en la que aceptó de viva voz su responsabilidad en el doble crimen a cambio de una reducción de la pena por los dos cargos de femicidio agravado que enfrenta.

Tranquilo y sin ningún gesto de arrepentimiento, el expolicía municipal Luis Andrés Velásquez Torres confesó ante una jueza que mató a balazos a su expareja, Cinthia Carolina Castro Castañeda, y a la amiga de esta, Génesis Nazareth Cerrato Montes.

Cinthia Carolina Castro Castañeda (de 26 años) era hija de un pastor evangélico. La otra víctima, Génesis Nazareth Cerrato Montes (de 19) era bailarina profesional.

La jueza de letras penal recibió de parte de la Fiscalía el cálculo de la pena por cada delito de femicidio agravado, que establece una condena mínima de 18 años y nueve meses de reclusión. Esta fue aceptada por el imputado Luis Andrés Velásquez Torres, quien enfrentaría un total de 37 años y seis meses de prisión.

La pena máxima por el delito de femicidio agravado es de 30 años de prisión por cada crimen. Si el acusado no hubiese aceptado someterse al procedimiento abreviado, habría enfrentado hasta 60 años de cárcel.

La audiencia de lectura de la sentencia fue programada por la jueza para las 2:00 de la tarde del jueves 19 de marzo de 2026.

El doble crimen ocurrió a las 3:00 am del domingo 13 de noviembre de 2022, cuando Cinthia Carolina regresaba a su vivienda en la colonia Los Maestros, en La Lima, junto con su amiga.

Según el expediente judicial, Velásquez Torres vigiló a las jóvenes desde que estaban en un centro nocturno del mismo municipio. Cuando vio que se marchaban, salió en su motocicleta y las esperó en la casa de Cinthia, con quien había terminado una relación sentimental cinco meses antes.