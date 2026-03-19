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"No respondemos...": La terrorífica supuesta amenaza del Cartel de El Diablo en Sulaco

La Policía Nacional tiene blindados los accesos a Sulaco, pero la histeria colectiva se adueña de la ciudadanía que no sale a la calle en la noche

No respondemos...: La terrorífica supuesta amenaza del Cartel de El Diablo en Sulaco
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Desde que Esteban Ferrera, alias El Diablo, fingió su muerte, Sulaco se ha convertido en un pueblo fantasma, especialmente por la noches.
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Se le señala que el Cártel de El Diablo opera principalmente en el municipio de Sulaco, Yoro.
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Esteban Ferrera, el cabecilla de esta banda, usaba las redes sociales para aceptar, o en su defecto, negar hechos criminales.
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La semana anterior hubo reportes contradictorios; mientras páginas vinculadas al grupo criminal aseguraron que había sido "dado de baja" (muerto), las autoridades aseguran que fingió su muerte para evadir a la justicia.
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Desde la semana anterior cuando amanecieron cinco jóvenes muertos, la Policía Nacional ha cerrado los accesos a Sulaco.
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Foto de los accesos de Sulaco. Hay presencia las 24 horas y no se han registrado hechos violentos.
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Además, la Policía Nacional ha intensificado los operativos en las calles de Sulaco.
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Pese a la presencia de la Policía Nacional, en las redes sociales se han regado versiones que tienen atemorizados a los pobladores.
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Se habla de un audio, del cual no queda evidencia, pero que se asegura que han amenazado a la población a no salir de sus casas por la noche.
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"No nos hacemos responsables si andan en la calle después de las 6:00 pm", es la frase que aseguran los pobladores que dijeron los miembros del Cártel de El Diablo.

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Páginas de Sulaco han dejado en evidencia que los lugares públicos lucen desolados.
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Los vecinos tienen temor de andar después de las 6:00 pm. Así lucen las calles a esa hora. Las pulperías cierran, por tarde, a las 7:00 pm.
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