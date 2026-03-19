"No respondemos...": La terrorífica supuesta amenaza del Cartel de El Diablo en Sulaco

Desde que Esteban Ferrera, alias El Diablo, fingió su muerte, Sulaco se ha convertido en un pueblo fantasma, especialmente por la noches.
Se le señala que el Cártel de El Diablo opera principalmente en el municipio de Sulaco, Yoro.
Esteban Ferrera, el cabecilla de esta banda, usaba las redes sociales para aceptar, o en su defecto, negar hechos criminales.
La semana anterior hubo reportes contradictorios; mientras páginas vinculadas al grupo criminal aseguraron que había sido "dado de baja" (muerto), las autoridades aseguran que fingió su muerte para evadir a la justicia.
Desde la semana anterior cuando amanecieron cinco jóvenes muertos, la Policía Nacional ha cerrado los accesos a Sulaco.
Foto de los accesos de Sulaco. Hay presencia las 24 horas y no se han registrado hechos violentos.
Además, la Policía Nacional ha intensificado los operativos en las calles de Sulaco.
Pese a la presencia de la Policía Nacional, en las redes sociales se han regado versiones que tienen atemorizados a los pobladores.
Se habla de un audio, del cual no queda evidencia, pero que se asegura que han amenazado a la población a no salir de sus casas por la noche.
"No nos hacemos responsables si andan en la calle después de las 6:00 pm", es la frase que aseguran los pobladores que dijeron los miembros del Cártel de El Diablo.
Páginas de Sulaco han dejado en evidencia que los lugares públicos lucen desolados.
Los vecinos tienen temor de andar después de las 6:00 pm. Así lucen las calles a esa hora. Las pulperías cierran, por tarde, a las 7:00 pm.