Capturan a alias “El Chino”, supuesto integrante de la MS-13, con droga en Villanueva

Villanueva, Honduras

El detenido fue identificado con el alias de “El Chino”, de 19 años, originario y residente en el barrio Cabañas del municipio de Villanueva, quien fue requerido mediante patrullajes de prevención y labores de seguimiento ejecutadas por las autoridades policiales en el barrio Obelisco.

Agentes de la Policía Nacional de Honduras capturaron este sábado a un joven señalado como supuesto integrante de la estructura criminal MS-13, a quien se le decomisaron varias dosis de droga listas para su presunta distribución en la zona.

De acuerdo con el informe oficial, la detención se realizó tras acciones de vigilancia que permitieron vincular al sospechoso con actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas, específicamente al narcomenudeo en el sector, generando preocupación entre los pobladores.

Durante la aprehensión, los agentes decomisaron varios envoltorios que contenían supuesta cocaína, marihuana y crack. En total, se detallan 10 envoltorios de supuesta cocaína, cuatro de supuesta marihuana y cinco de supuesto crack, los cuales presuntamente estaban listos para su comercialización.

Las autoridades indicaron que el detenido sería miembro activo de la estructura criminal MS-13, aunque estas afirmaciones forman parte de las investigaciones preliminares que continúan en desarrollo.

Tras su captura, alias “El Chino” fue trasladado al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) de la Primera Estación Policial, donde se elaboró el informe correspondiente para posteriormente ser remitido al Ministerio Público, conforme a lo establecido en ley.