Pareja asesinada en Choluteca había estado detenida por presunto tráfico de drogas

Choluteca, Honduras. Las investigaciones relacionadas con el asesinato de una pareja ocurrido en Choluteca han revelado nuevos detalles sobre el historial de las víctimas. Según información difundida por medios locales, ambos presuntamente habrían estado detenidos por tráfico de drogas y registraban antecedentes penales por este delito.

Las víctimas fueron identificadas como Allan Enrique Herrera y Yoselin Martínez, quienes perdieron la vida tras ser atacados a disparos por sujetos desconocidos cuando se movilizaban en un vehículo tipo turismo.

Al momento del ataque, la pareja viajaba en compañía de su hija de apenas dos años, quien se encontraba dentro del automotor cuando ocurrió el hecho.