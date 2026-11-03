¿Qué es la esofagitis? la afección que sufre Kim Kardashian

Kim Kardashian reveló que fue tratada por esofagitis y que le retiraron “irregularidades” del esófago. La empresaria habló de su salud en el último episodio de “The Kardashians”, después de consultar a varios médicos por síntomas que la inquietaban desde hacía un tiempo. Kardashian explicó ante las cámaras que se sentía distinta desde hacía un tiempo y que el dolor de garganta se había vuelto persistente. Tras consultar a más de un médico, recibió el diagnóstico durante una atención virtual. “Creo que tenés algo de inflamación en el esófago y creo que tenés esofagitis”, le indicó el profesional, según mostró el programa.

El caso adquirió una dimensión personal para Kardashian, cuyo padre, Robert Kardashian Sr., murió en 2003, a los 59 años, dos meses después de que le detectaran cáncer de esófago. La empresaria dijo que había compartido la situación con pocas personas por ese antecedente y por la incertidumbre que le generaban los estudios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Qué es la esofagitis y cómo afecta al esófago El esófago es un tubo muscular que conecta la boca con el estómago. Cuando su revestimiento interno se irrita o inflama aparece la esofagitis, una afección que puede provocar molestias al pasar los alimentos. No equivale a un diagnóstico de cáncer ni permite anticipar por sí sola una evolución determinada: se trata de un término que describe la inflamación y requiere identificar su origen. De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas más frecuentes incluyen dificultad o dolor al tragar, sensación de que la comida queda detenida, ardor detrás del esternón y reflujo ácido. En algunos casos también puede haber dolor torácico. Por eso, los especialistas deben descartar otras causas de esos síntomas, entre ellas afecciones cardíacas, pulmonares o digestivas. La fuente más habitual del problema es el reflujo gastroesofágico. Ocurre cuando el contenido ácido del estómago asciende de forma repetida y lesiona el revestimiento esofágico. También existen formas asociadas a alergias, infecciones o medicamentos tomados por vía oral que permanecen demasiado tiempo en contacto con el esófago.

La llamada esofagitis eosinofílica está relacionada con una respuesta alérgica. Para confirmarla, se analizan muestras de tejido obtenidas mediante biopsia y se busca una presencia elevada de eosinófilos, un tipo de glóbulo blanco vinculado con procesos inflamatorios y alérgicos. Algunos alimentos y alérgenos ambientales pueden actuar como desencadenantes en personas susceptibles. Otra variante se asocia al uso de pastillas. Tomar medicamentos con poca agua, acostarse justo después de ingerirlos o hacerlo antes de dormir puede favorecer que el comprimido irrite el revestimiento del órgano. Analgésicos como el ibuprofeno y algunos antibióticos están entre los fármacos que se han vinculado con esta forma de esofagitis, según MedlinePlus y Mayo Clinic. Las infecciones bacterianas, virales o por hongos pueden ocasionarla con menor frecuencia. Su aparición es más probable en personas con el sistema inmunitario debilitado. Cada mecanismo exige un abordaje diferente, por lo que el diagnóstico no se limita a reconocer la inflamación. Cómo se diagnostica la esofagitis: endoscopia, biopsias y estudios médicos En el episodio, Kardashian relató que su médico le había propuesto iniciar medicación y luego realizar un procedimiento para examinar el área con mayor precisión. El avance del siguiente capítulo confirmó que se sometió a una cirugía por “irregularidades” que debían ser retiradas. No se difundieron detalles clínicos sobre la naturaleza de esas irregularidades ni sobre los resultados del procedimiento.