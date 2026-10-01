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Hepatitis C, una enfermedad viral contagiosa que puede ser mortal

Esta infección puede llevar a daños graves en el hígado, riesgo de trasplante hepático y muerte.

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 14:36 -
  • Agencia EFE
Hepatitis C, una enfermedad viral contagiosa que puede ser mortal

Es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico y comenzar pronto.

La hepatitis C es una enfermedad viral contagiosa que se transmite a través del contacto con la sangre infectada, en la que hace que se inflame el hígado.

La forma más común de infección es mediante agujas compartidas, tatuajes hechos con materiales no estériles, trabajos dentales en condiciones precarias, transfusiones de sangre y accidentes que transmiten contracciones con un portador de Hepatitis C.

¿Qué tipo de hepatitis es mortal?

La hepatitis mortal, también conocida como Hepatitis C o HCV (por sus siglas en inglés), es una infección crónica producida por el virus del mismo nombre. Esta infección puede llevar a daños graves en el hígado, riesgo de trasplante hepático y muerte.

¿Cómo la personalidad y el entorno se reflejan en los sueños?

La hepatitis C puede infectar a alguien por contacto directo con la sangre de alguien que sea VIH positivo o que esté usando drogas intravenosas. Debido a los ambientes sin prevención, las personas son ahora más vulnerables.

Los principales síntomas de la hepatitis C tanto en hombre como en mujeres incluyen: náuseas, cansancio, vómitos, perdida de apetito, dolor abdominal, picazón corporal, orina oscura, piel y/o amarillamiento en el blanco de los ojos (ictericia), aumento del tamaño del hígado. Otros síntomas menos comunes pueden incluir fiebre inexplicada, prurito vaginal y dolor durante el coito.

¿Cuál es la hepatitis que no tiene cura?

La hepatitis C crónica es una forma viral que no tiene cura. Se desarrolla cuando el virus de la hepatitis entra en el cuerpo y permanece activo durante largos periodos de tiempo.

Los tratamientos actuales pueden aumentar significativamente las posibilidades de curación para algunas personas con esta forma, pero para otros el virus persistirá a pesar de los tratamientos médicos.

¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con hepatitis?

El tiempo de vida de las personas infectadas por este virus depende de diversos factores, entre ellos el tipo de hepatitis, los tratamientos recibidos, la edad y el estado general de salud.

En la mayoría de los casos, las personas pueden vivir vidas normales y saludables con hepática crónica si reciben el tratamiento adecuado. Muchas personas con hepatitis B o C incluso pueden curarse por completo si reciben tratamiento en un tiempo razonable.

Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar cirrosis hepática debida a la hepatitis crónica que puede ser mortal si no se trata. Por lo tanto, es importante consultar con un médico para obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento adecuado para cada caso individualmente.

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