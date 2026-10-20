Los niños pierden sus mejores años por la adicción al mundo digital

SAN PEDRO SULA. Cinco minutos más pueden convertirse fácilmente en una hora. En Honduras, muchos niños reciben celular o tablet a temprana edad y lo usan desde que despiertan, desayunan viendo videos, luego lo usan mientras van en el carro de camino a la escuela, durante la tarde para divertirse y antes de dormir para “relajarse”. Pero cuando los padres intentan quitárselo todo termina en llanto, enojo y hasta gritos. Y aquí comienza el drama, lo que parecía una herramienta de entretenimiento terminó convirtiéndose en el centro de su vida. Hay que admitir que, hoy en día, estos dispositivos son muy útiles para la comunicación en tiempo real, el trabajo y la escuela, pero pueden convertirse en una trampa para un cerebro infantil que todavía está aprendiendo a controlar impulsos y tolerar la frustración.

Atracción vs. adicción

La psicóloga Elna Bendeck de la clínica Experiencia Humana explica que “las pantallas son atractivas porque están diseñadas para captar y mantener la atención. Ofrecen colores intensos, sonidos, movimiento constante, cambios rápidos de escena y recompensas inmediatas: un nivel superado, un video nuevo o un ‘me gusta’”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El problema aparece cuando el dispositivo se convierte en la solución automática a muchas situaciones que nos desafían. Bendeck advierte que “la pantalla ofrece entretenimiento sin esfuerzo y muchas veces es la forma más rápida de calmar el aburrimiento, la tristeza o el enojo. Cuando en realidad necesitamos todo lo contrario”. Esto es importante porque el niño necesita aprender gradualmente a tolerar la espera, aburrirse para sacar su creatividad, resolver conflictos y gestionar sus emociones sin depender siempre de un estímulo externo. También es importante aclarar que no todo niño que pasa varias horas frente a una pantalla tiene una adicción. Bendeck señala que la Organización Mundial de la Salud reconoce el trastorno por uso de videojuegos cuando existe pérdida de control sobre este, cuando el niño o adolescente le da prioridad sobre otras actividades y lo mantiene pese a consecuencias negativas.

Señales de alerta

Además de lo anterior, otras señales que los padres deben observar incluyen deterioro significativo en áreas personales, familiares, sociales o escolares. Asimismo, llanto, irritabilidad o ira cuando se le retira el dispositivo, problemas de sueño, mentiras sobre el tiempo de uso y contenido, pérdida de interés en jugar otras cosas, aislamiento, alteraciones del apetito, etc. Para el diagnóstico clínico se requiere que el problema afecte de forma significativa la vida del niño, generalmente durante un periodo prolongado.

¿Qué ocurre en el cerebro infantil?

El cerebro de los niños está en pleno desarrollo y aprende de aquello que experimenta repetidamente. Los contenidos digitales rápidos pueden proporcionar recompensas frecuentes y mantener activados los circuitos relacionados con motivación y satisfacción. Por eso, después de acostumbrarse a estímulos inmediatos, una actividad más lenta, como leer, hacer una tarea o jugar sin tecnología, puede resultar “aburrida”. La evidencia científica reciente también ha encontrado asociaciones entre una mayor exposición a pantallas y dificultades en redes cerebrales relacionadas con lenguaje, atención, funciones ejecutivas y regulación emocional, aunque esto no significa que las pantallas “dañen” de manera automática el cerebro ni que exista una relación causal demostrada para todos los niños.

" Para que el niño no sienta que los límites son un castigo, la clave está en cambiar el enfoque, haciendo que las reglas sean predecibles, colaborativas y naturales”. Elna Bendeck - Psicóloga (Clínica Experiencia Humana)

Aquí también importa la edad. Las funciones ejecutivas, como controlar impulsos, sostener la atención y cambiar de una actividad a otra, todavía están desarrollándose durante la infancia. Bendeck resume esta vulnerabilidad al explicar que “la corteza prefrontal (la zona encargada del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones), sigue madurando hasta aproximadamente los 25 años. Por eso el niño tiene un sistema de recompensa muy activo y un ‘freno’ todavía inmaduro”.

Impacto negativo

Dormir menos, moverse menos y sustituir conversaciones, juegos o actividades familiares por tiempo de pantalla puede afectar el bienestar integral de los niños. En los primeros años, algunos pueden tener retrasos del lenguaje, comunicación, atención y experiencias sociales. En adolescentes, además, el uso intensivo de determinados medios digitales puede relacionarse con problemas de sueño, comparación social y problemas emocionales, aunque los efectos dependen del contenido, contexto y características de cada joven.

Consejos para poner límites