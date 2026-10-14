Los niños sobreprotegidos se vuelven adultos inseguros e incapaces

SAN PEDRO SULA. Proteger a un hijo es una de las expresiones más naturales del amor, pero cuando el miedo de los padres comienza a decidir por ellos, la protección puede convertirse en una barrera para aprender a enfrentar el mundo, lo que trae grandes consecuencias a mediano y largo plazo. Revisiones científicas han encontrado relación entre ciertas formas de control y sobreprotección parental con la ansiedad infantil, aunque se trata de una relación compleja en la que también intervienen factores individuales, familiares, sociales y biológicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los trastornos de ansiedad suelen comenzar durante la infancia o la adolescencia y pueden afectar diferentes aspectos de su vida.

En este contexto, una crianza excesivamente controlada puede convertirse en uno de los elementos que mantienen el miedo hasta por cosas mínimas y dificultan que el menor se sienta capaz de afrontar determinadas situaciones.

Conductas de sobreprotección que dañan a los niños.

La psicóloga Elna Bendeck explica que la sobreprotección se da en circunstancias que parecen simples, pero en realidad, solo hacen que el niño al crecer no sea autosuficiente: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “El padre ansioso no sobreprotege por falta de amor, sino porque percibe el mundo como peligroso y a su hijo como algo frágil que se debe proteger. Lo vemos cuando el padre hace las cosas por el niño antes de que lo intente: le termina la tarea, responde por él o ella cuando alguien le pregunta algo, resuelve sus conflictos con sus amigos o ante cualquier contexto.”

" Dar autonomía no es retirar el apoyo, sino cambiar su forma: pasar de hacer las cosas por el niño a acompañarlo mientras él las hace. Yo recomiendo avanzar por pasos pequeños, de lo más fácil a lo más difícil, y celebrar el esfuerzo más que el resultado”. Elna Bendeck - Psicóloga de Clínica Experiencia Humana

El problema aparece cuando evitar se convierte en la estrategia del padre o la madre para manejar el miedo. Por ejemplo, un niño siente nervios antes de una exposición escolar y mamá decide escribirle toda la presentación, hablar con la maestra y pedirle no participar. En ese momento el menor se siente aliviado, pero también pierde la oportunidad de descubrir que puede equivocarse, ponerse nervioso y aun así salir adelante.

Padres miedosos, niños frustrados

“Cuidado, te vas a caer”, “no hagas eso”, “mejor lo hago yo” o “no vayas porque puede pasar algo”, pueden parecer frases normales, pero cuando se repiten constantemente transmiten un mensaje poderoso. “Los niños aprenden observando: si ven a papá o mamá preocuparse y evitar todo, aprenden que así se responde al mundo”, señala Bendeck. Es decir, el niño puede aprender no solamente a temer una situación concreta, sino también a interpretar el entorno como un lugar lleno de amenazas que debe evitar. Algo similar puede suceder con el miedo a equivocarse. Si los padres corrigen cada movimiento, solucionan cada problema y esperan que todo salga bien para mantenerse tranquilos, el niño puede comenzar a asociar el error con peligro, fracaso o decepción. “El miedo nace del mismo mensaje implícito: ‘el mundo es peligroso y tú no puedes enfrentarlo solo’. Si siempre le advierto del peligro, el niño aprende a ver amenazas donde no las hay”, señala la experta. Esta dinámica favorece la inseguridad y la baja autoestima.

Consecuencias en cada etapa

En la infancia, esa dependencia puede aparecer de formas que a veces parecen únicamente “manías”: dolores de estómago antes de ir a clases, miedo intenso a separarse de mamá o papá, dificultad para realizar tareas propias de su edad o poca tolerancia cuando algo no sale como esperaba. La historia puede cambiar durante la adolescencia, cuando buscar independencia es parte normal del desarrollo. Un joven acostumbrado a que sus padres decidan por él y le hagan todo, va a evitar nuevos retos y será muy inseguro. Pero también está el otro extremo, algunos buscarán su autonomía y esto puede aparecer de manera brusca, mediante rebeldía o conductas de riesgo. Aquí es cuando muchos amenazan con irse de casa, buscan parejas mayores o comienzan a probar sustancias. En la adultez, los estudios en jóvenes universitarios asocian este tipo de crianza con más ansiedad y depresión, menor satisfacción con la vida y dificultad para asumir responsabilidades. Además, existe el riesgo de repetir el mismo patrón con sus hijos.

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