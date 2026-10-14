Sectores de Honduras que no tendrán luz este jueves 15 de octubre

Otros sectores de Juticalpa tendrán interrupciones de energía como parte de los trabajos programados. La lista incluye parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, cerro Procesadora Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo y aldea Las Canoas, junto con zonas aledañas. En Catacamas, la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La suspensión comprenderá toda la ciudad, residencial Los Llanos 1, barrio La Trinidad, residencial Los Llanos 2, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residenciales Las Uvas y Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros, residencial Rosales, escuela El Sembrador, barrio El Llano, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. También se verán afectados Santa María del Real, la generación distribuida de Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón y Miras de Hombre, además de las zonas aledañas.