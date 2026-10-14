Sectores de Honduras que no tendrán luz este jueves 15 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 15 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Juticalpa, Olancho, la interrupción del servicio está programada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los sectores afectados incluyen toda la ciudad de Juticalpa, el estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico Las Mercedes, Hospital Trochez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, hotel Boquerón, la Región Sanitaria, Granja Penal, Centro Médico Olanchano, residencial Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas de la ENEE, SANAA, colonias El Recreo, El Edén y Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada, residencial El Roble, colonia La Ceibita, barrios El Centro y Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal y La Yuca, además de zonas aledañas.
En el departamento de Olancho, los cortes también están previstos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en parte de Juticalpa, incluyendo Maxi Despensa, Calona, colonias Porvenir Norte y Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile y Tempiscapa. La suspensión abarcará, además, los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, así como sectores aledaños. Entre las comunidades y colonias incluidas en la programación figuran parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada, aldea La Puzunca, aldea Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal número 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas y aldea Sabana Larga, además de zonas aledañas.
Otros sectores de Juticalpa tendrán interrupciones de energía como parte de los trabajos programados. La lista incluye parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, cerro Procesadora Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo y aldea Las Canoas, junto con zonas aledañas. En Catacamas, la interrupción del servicio eléctrico está prevista de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La suspensión comprenderá toda la ciudad, residencial Los Llanos 1, barrio La Trinidad, residencial Los Llanos 2, colonia 15 de Septiembre, barrio El Espino, Teletón, colonia Nueva Patria, residenciales Las Uvas y Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de la colonia Los Maestros, residencial Rosales, escuela El Sembrador, barrio El Llano, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijia, Vallecito de Guayape, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel. También se verán afectados Santa María del Real, la generación distribuida de Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón y Miras de Hombre, además de las zonas aledañas.
En estos departamentos, los cortes están programados de 8:30 a. m. a 2:30 p. m. En Santa Cruz, los sectores afectados serán El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza. En Taulabé, la suspensión abarcará San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Millenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Gua. En Zacapa, los sectores incluidos son Horconcito y El Mogote. En San José de Comayagua, los cortes comprenderán La Pita, El Barquito, El Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza. En Meámbar, se verán afectados Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta y La Sabana de la Pimienta. Asimismo, en Siguatepeque, la interrupción abarcará El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y II y Río Bonito.
En Omoa, Cortés, la suspensión del servicio está prevista de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Entre las zonas afectadas figuran residencial Ricardo Alvarado, Río Azul, Omoa Motrique, Río Coto, millas 3, 4 y 5, San Marcos, Chachahuala, esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo Masca, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, la barra de Cuyamel, la barra Chiquito, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, aduana Corinto, Suyapa Frontera y La Estrella. La programación también incluye las generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortecito, además del municipio de Quimistán.
En el departamento de Yoro, los cortes de energía están programados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Los sectores afectados serán San Juancito, Los Noques, Las Delicias, Santa Cruz, El Espinal, El Tablón, la laguna de Quetzalapa, Perulapa, El Rodeo, San José del Potrero, Victoria, Las Vegas, Guachipilín, Jacagua, La 4, La 14, La Sabana del Blanco, El Zapote, Los Mangos, El Hornito, Cielito Azul y La Peña.