Esta imagen de Tomás Zambrano junto a Bukele en el Cecot fue creada con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, conversando con Nayib Bukele, presidente de El Salvador. La descripción de la publicación asegura que el encuentro ocurrió durante una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin embargo, la imagen fue generada con inteligencia artificial (IA), según un análisis de Hive Moderation, que detectó un 99.9% de probabilidad de generación sintética. Aunque Zambrano sí visitó el centro penitenciario el 16 de octubre de 2026 junto a una delegación de diputados hondureños, los registros públicos consultados no documentaron el supuesto encuentro con Bukele, algo que tampoco confirmó un periodista de LA PRENSA que realizó la cobertura en el lugar. “TOMÁS ZAMBRANO Y DIPUTADOS HONDUREÑOS VISITAN EL CECOT, Muchas gracias al presidente Nayib Bukele por recibir a Tomás Zambrano y a su comitiva de diputados hondureños durante su visita a El Salvador”, dice la descripción de la imagen publicada en Facebook desde el 16 de octubre de 2026.

Una delegación de diputados del Congreso Nacional de Honduras, encabezada por su presidente, Tomás Zambrano, visitó El Salvador el 15 y 16 de octubre de 2026 para conocer las estrategias de seguridad y el sistema penitenciario implementado durante el Gobierno de Nayib Bukele, según informó EL HERALDO. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La comitiva estuvo integrada por los diputados nacionalistas Kilvett Bertrand y Marcos Paz, y los liberales Rumy Bueso y Luis Coello. Durante la visita, Zambrano se reunió con Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, para intercambiar experiencias y avanzar en un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado, como reportó LA PRENSA. El objetivo era identificar medidas que puedan adaptarse a la legislación hondureña, especialmente en el control penitenciario y la aplicación de reformas penales. Como parte de la agenda, la delegación recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca, donde conoció los mecanismos de vigilancia y los procedimientos de control de los reclusos. Tras el recorrido, Zambrano planteó impulsar medidas similares en Honduras, como restringir las comunicaciones de los privados de libertad con el exterior y construir nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad, en el marco de las reformas penales que promueve el Congreso Nacional.

Fabricada con IA

Una búsqueda inversa de la imagen con Google Lens no permitió localizar publicaciones en medios de comunicación ni fuentes oficiales que acrediten la autenticidad de la escena. Lo que sí encontró la pesquisa fueron imágenes publicadas sobre el recorrido de Tomás Zambrano y la delegación hondureña por el Cecot. Sin embargo, la imagen viral no aparece en la galería de 16 fotografías publicada por EL HERALDO, cuyas imágenes están acreditadas a Leonel Estrada, del Congreso Nacional. Durante el análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA). En primer lugar, las manos de Zambrano y Bukele presentan contornos poco definidos en algunos dedos, especialmente en los gestos que realizan mientras conversan. También se observan rostros y extremidades poco detallados entre las personas que aparecen al fondo, algunas con bordes difusos. Asimismo, los rostros de los funcionarios presentan una apariencia suavizada y ciertos contornos poco naturales. La perspectiva del pasillo y la repetición de las luces del techo también muestran una uniformidad llamativa dentro de la composición. Los supuestos reclusos presentan facciones poco detalladas. Algunos rostros parecen deformados o carecen de rasgos faciales naturales. Las rejas y las paredes ubicadas hacia el fondo presentan una pérdida progresiva de definición, característica típica de los contenidos creados digitalmente. Además, LA PRENSA Verifica sometió la imagen a un análisis con Hive Moderation, herramienta especializada en la detección de inteligencia artificial, que arrojó un 99.9% de probabilidad de que haya sido creada digitalmente.

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