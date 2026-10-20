Es falso que Tomás Zambrano pidiera a Bukele enviar presos de la MS-13 a Honduras para rehabilitarlos

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras, una supuesta petición a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para liberar a presos de la Mara Salvatrucha (MS-13) recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y enviarlos a Honduras para rehabilitarlos. Sin embargo, no hay registros públicos que respalden la frase atribuida a Zambrano. Las búsquedas en medios de comunicación y fuentes oficiales no localizaron declaraciones en las que el titular del Poder Legislativo haya solicitado el traslado de reclusos salvadoreños a Honduras con ese propósito. Además, el equipo de Comunicaciones de Zambrano negó que él haya realizado esa petición al mandatario salvadoreño. “PEDIMOS A BUKELE QUE SE PONGA LA MANO EN LA CONCIENCIA Y LIBERÉ A LOS PRESOS DE LA MS-13 Y NOS LOS MANDÉ A HONDURAS PARA REABILITARNOS”, dice el texto superpuesto en la imagen publicada en Facebook, compartida más de 35 veces desde el 16 de octubre de 2026.

El 15 y 16 de octubre de 2026, Tomás Zambrano encabezó una delegación de diputados hondureños que viajó a El Salvador para conocer el funcionamiento del Cecot y las estrategias penitenciarias implementadas bajo el Gobierno de Nayib Bukele. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante el recorrido, los legisladores conocieron los controles biométricos, los sistemas de videovigilancia y los protocolos de seguridad de la cárcel. Tras la visita, Zambrano habló de estudiar medidas que puedan adaptarse a Honduras y defendió la necesidad de fortalecer la seguridad penitenciaria. También planteó impulsar la construcción de una cárcel de máxima seguridad para responder a las necesidades que, según él, generarían las reformas penales propuestas.

Nada lo prueba

LA PRENSA Verifica realizó búsquedas en Google utilizando combinaciones de palabras clave como “Tomás Zambrano + Nayib Bukele + MS-13 + Honduras”, que no permitieron localizar entrevistas, videos, publicaciones oficiales ni reportes periodísticos que respalden la frase atribuida al presidente del Congreso Nacional. En cambio, las pesquisas condujeron a noticias ( 1 , 2 ) sobre la visita de la delegación hondureña al Cecot y las propuestas de Zambrano para fortalecer el sistema penitenciario de Honduras. Una revisión del sitio oficial del Congreso Nacional informó sobre las propuestas para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como sobre la intención de estudiar medidas del modelo salvadoreño. En esos contenidos no se encontró la supuesta petición de enviar presos de la MS-13 desde El Salvador a Honduras para rehabilitarlos. Además, LA PRENSA Verifica consultó al equipo de Zambrano, que negó que el funcionario haya realizado esas declaraciones y descartó cualquier petición de ese tipo. “Es falso”, aclaró su equipo.

Sobre la imagen

Una búsqueda en Google Lens de la imagen viral que acompaña la publicación llevó a una entrevista de Zambrano en la que detalla la visita de la comitiva del Congreso Nacional a El Salvador.