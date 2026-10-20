LA PRENSA no informó sobre un supuesto atentado contra Mateo Yibrín

San Pedro Sula, Honduras.- Circula en redes sociales un supuesto artículo atribuido a Diario LA PRENSA que informa sobre un presunto atentado contra el empresario hondureño Mateo Yibrín, director ejecutivo de Grupo Cadelga, ocurrido en San Pedro Sula, Cortés. Sin embargo, el contenido es falso. LA PRENSA no publicó esa información. Se trata de una página que suplanta la identidad visual del medio de comunicación. La publicación lleva como titular textualmente: “«Llevan años queriendo destruirme»: atentado contra Mateo Yibrín, Director ejecutivo de Grupo Cadelga, un grupo agroindustrial hondureño”. Según el contenido, el vehículo blindado en el que supuestamente viajaba Yibrín fue atacado a disparos por dos hombres que se transportaban en una motocicleta, mientras circulaba cerca de las instalaciones de Grupo Cadelga, en San Pedro Sula.

Es una suplantación

Una búsqueda en el sitio oficial de LA PRENSA y en los resultados indexados por Google utilizando el nombre de Mateo Yibrín y palabras relacionadas con el supuesto atentado no encontró ninguna publicación del medio que corresponda al supuesto artículo Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque la página reproduce el logotipo, el menú de navegación y otros elementos gráficos de LA PRENSA, la dirección electrónica no corresponde al dominio oficial del periódico. El sitio auténtico de LA PRENSA utiliza el dominio laprensa.hn, mientras que la página que difunde el supuesto artículo muestra la dirección shangpingo.com, según se observa en la barra superior del navegador. Esta diferencia permite establecer que el contenido no está alojado en el portal oficial del periódico, sino en un sitio externo que reproduce su apariencia. La herramienta Who.is, que permite conocer el historial de los dominios, reveló que la fecha de registro de este dominio, creado el 30 de enero de 2026, mientras que el sitio legítimo de La Prensa fue creado el 1 de enero de 2000.

Además, el contenido presenta varias inconsistencias que no coinciden con el formato habitual de las notas de LA PRENSA. La publicación presenta diferencias en la tipografía, el formato de la bajadilla y la distribución de los elementos gráficos respecto de las noticias que habitualmente publica LA PRENSA en su plataforma digital. En todo caso, un editor de la marca confirmó que LA PRENSA no elaboró ese artículo y que no es de su autoría.

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