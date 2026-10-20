Cartaginés sacude al Olimpia con inesperada medida para la Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.

El Club Sport Cartaginés de Costa Rica ha generado sorpresa en la previa de su compromiso internacional frente al Olimpia de Honduras. A pocas horas de disputar la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026, el conjunto brumoso anunció una medida que afecta directamente a los aficionados del equipo merengue, especialmente a los integrantes de su barra organizada, la Ultra Fiel. A un día de la batalla futbolística entre ambos clubes, la institución costarricense confirmó que no permitirá el ingreso de la barra organizada del Olimpia al estadio José Rafael “Fello” Meza, escenario donde se disputará el primer capítulo de esta serie semifinal.

La decisión ha llamado la atención debido a que los seguidores del conjunto hondureño han acompañado a su equipo durante diferentes compromisos internacionales a lo largo de la competición. La determinación fue comunicada oficialmente por el Cartaginés, que justificó la medida en el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la prevención y sanción de la violencia en los eventos deportivos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mediante un pronunciamiento dirigido al público en general, el equipo costarricense informó que los integrantes de la barra organizada visitante no podrán acceder al recinto deportivo para el compromiso de este miércoles. "El Club Sport Cartaginés informa al público en general que en el juego de ida de la Semifinal de la Copa Centroamericana ante Olimpia no se permitirá el ingreso de la barra organizada visitante. Esto acatando las disposiciones y apegándonos a la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos (Ley 9145)", informó la institución brumosa.

El anuncio establece una diferencia entre los aficionados hondureños que viajen por cuenta propia para presenciar el encuentro y quienes sean identificados como parte de un grupo organizado. Por lo tanto, los seguidores del León que tengan previsto acompañar a su equipo deberán tomar en cuenta las condiciones establecidas por las autoridades del club anfitrión. La institución costarricense también advirtió que se reserva el derecho de admisión y que podrá impedir el acceso de cualquier grupo organizado que sea identificado en los alrededores o en los accesos al estadio. Además, aclaró que no realizará devoluciones del dinero correspondiente a las entradas en caso de que se aplique esta restricción. "Además, nuestro equipo se reserva el derecho de admisión y en caso de identificar algún grupo organizado podrá impedir el acceso al estadio y no se hará ningún tipo de devolución por concepto de entradas, los aficionados del equipo visitante serán ubicados en Popular Sur y deberán ingresar con pasaporte hondureño", señaló el club en su comunicado.

De acuerdo con lo informado por el Cartaginés, los aficionados visitantes serán ubicados en el sector Popular Sur y deberán presentar su pasaporte hondureño para ingresar al recinto deportivo. Estas disposiciones deberán ser consideradas por los seguidores del Olimpia que planeen asistir al encuentro en territorio costarricense.

FECHA Y HORARIO

El Club Sport Cartaginés y el Olimpia se enfrentarán este miércoles 21 de octubre en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El compromiso está programado para las 8:30 de la noche, hora de Honduras, en el estadio Fello Meza de Costa Rica.