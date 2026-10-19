Jorge Benguché revela claves de Olimpia ante Cartaginés y posible final ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia enfrentará este miércoles al Cartaginés de Costa Rica en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El mediocampista hondureño Jorge Benguché habló este lunes desde el aeropuerto de Palmerola, antes de viajar al país costarricense, donde los albos buscarán un resultado positivo para acercarse a la clasificación. El futbolista reconoció que el encuentro será complicado, pero aseguró que el equipo llega con muchas ganas y fortaleza para afrontar una serie en la que está en juego el boleto a la final.

Benguché se perdió los últimos partidos de la competición debido a una lesión que lo alejó de las canchas. Sin embargo, ahora espera aportar para que el conjunto merengue consiga el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. “Tuve una lesión que me sacó de jugar, pero vamos con muchas ganas, con mucha fortaleza de tratar de sacar el partido”, expresó el volante olimpista. Sobre el rival, que conoce sus condiciones futbolísticas y en el pasado mostró interés en sus servicios, el jugador anticipó una eliminatoria complicada por lo que representa alcanzar la final del torneo regional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Sabemos de que va a ser un partido muy difícil, creo que Cartaginés es un gran equipo y no dudo de que va a ser un muy difícil por las circunstancias, ya que nos estamos jugando un pase a la final, va a ser un partido muy complicado”, manifestó.

El equipo hondureño afronta esta instancia con la intención de superar las semifinales, una etapa en la que quedó eliminado en la edición anterior. Para Benguché, la clave está en mantener la calma y concentrarse en cada compromiso. “Vamos paso a paso, partido a partido. Sacando un buen resultado en la ida, estoy seguro de que las cosas van a ser diferentes”, comentó.



Consultado sobre el peso de la camisa de Olimpia en este tipo de encuentros, el mediocampista dejó claro que la historia del club no garantiza victorias dentro del terreno de juego. “Hay que salir a la cancha a jugar, a ganar. Hoy en día ya nadie gana por la camiseta, hay que salir a jugar el partido inteligentemente y a tratar de traer un buen resultado”, afirmó. Asimismo, descartó que el conjunto merengue tenga una ventaja por su trayectoria y por la campaña que ha realizado en la competición. “Todos vamos con las mismas posibilidades de sacar el resultado y esperamos ser nosotros los ganadores”, respondió sobre el favoritismo. El futbolista también reconoció que alcanzar la final es uno de los objetivos que el plantel se trazó desde el comienzo de la pretemporada. “Es el objetivo que nos trazamos desde el primer día de pretemporada y bueno, se siente tan cerca y vamos a pelearlo”, aseguró. Olimpia también ha recibido críticas por sus fichajes y por la presencia de varios futbolistas jóvenes en el primer equipo. No obstante, Benguché defendió el trabajo del grupo y destacó la unión que existe dentro del vestuario. “Siempre el grupo se mantuvo tranquilo, se mantuvo unido porque sabíamos lo que éramos. Tenemos un equipo muy unido, con muchos jóvenes con muchas ganas de triunfar y creo que el equipo ha estado a la altura”, señaló. De cara al primer compromiso en Costa Rica, el volante considera fundamental evitar errores que puedan comprometer las aspiraciones del conjunto hondureño en la eliminatoria. “Tenemos que salir de primera instancia a tratar de buscar el partido, venirnos con algo y sabemos que sacando un buen resultado allá podemos pelear el pase”, agregó.