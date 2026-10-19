Kervin Arriaga y el AEK desafían al poderoso Manchester City en la Champions League

Manchester, Inglaterra.

El centrocampista hondureño Kervin Arriaga y su equipo, el AEK de Atenas, afrontan uno de los desafíos más exigentes de su temporada. El conjunto griego visita este martes al poderoso Manchester City en compromiso correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del fútbol europeo. El encuentro, que se disputará en el Etihad Stadium, representa una prueba de máxima exigencia para el equipo helénico, que buscará competir ante una de las plantillas más poderosas del continente. El futbolista hondureño aparece en la convocatoria del AEK para este compromiso y mantiene la esperanza de tener participación frente a los citizens. Sin embargo, su presencia en la lista no garantiza que vaya a disputar minutos, por lo que deberá esperar la decisión del cuerpo técnico.

El inicio de campaña no ha sido sencillo para el mediocampista catracho, que todavía no consigue la continuidad que desea dentro del equipo griego. Arriaga ha tenido dificultades para hacerse con un lugar habitual en el once titular y no ha participado en los dos encuentros más recientes de su club. Esta situación convierte el partido contra el Manchester City en una posible oportunidad para recuperar protagonismo y comenzar a sumar minutos en una competición que reúne a los mejores equipos de Europa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Si finalmente tiene participación, Arriaga podría compartir el terreno de juego con estrellas internacionales como Erling Haaland, Jérémy Doku y Gianluigi Donnarumma, entre otras figuras que forman parte del conjunto inglés, siempre que estén disponibles para el encuentro. El Manchester City llega a este compromiso con la obligación de imponer su condición de favorito y aprovechar la localía para sumar puntos en la Champions League. El equipo inglés cuenta con una plantilla de primer nivel y recursos ofensivos capaces de marcar diferencias ante cualquier adversario. Su rendimiento en la Premier League y su trayectoria reciente en competiciones europeas lo convierten en un rival temible para el AEK. La presión alta, la posesión del balón y la capacidad para generar ocasiones de gol son algunas de las características que suelen distinguir al conjunto británico.

Por su parte, el AEK Atenas afronta el compromiso consciente de que no parte como favorito. El conjunto griego deberá mostrar orden defensivo, aprovechar sus oportunidades y mantener la concentración durante los 90 minutos si pretende sacar un resultado positivo del Etihad Stadium.

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