París arde y el PSG-Barcelona acapara las miradas: hay anuncio oficial

París, Francia.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, aseguró este lunes que se mantiene el partido de Liga de Campeones, en el Parque de los Príncipes de París, entre el PSG y el Barcelona, a pesar de los graves disturbios de los últimos días. "Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", anunció Nuñez. El partido de Liga de Campeones entre el PSG y el Barcelona está programado para las 21.00 hora local en el estadio del Parque de los Príncipes, en el distrito XVI de París, en el oeste de la ciudad.

La capital francesa ha sido uno de los escenarios más golpeados por la oleada de disturbios, saqueos y pillajes en Francia, ocurridos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre, cuando cientos de miles de personas protestaron contra el encarecimiento de la vida y la degradación de los servicios públicos, entre otras reivindicaciones. Las declaraciones de Nuñez suceden al poco tiempo de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunciase que se iban a activar una serie de toques de queda parciales y localizados en diferentes zonas de Francia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lecornu evitó detallar qué zonas de París estarían afectadas por esta medida, por lo que aún se desconoce si el distrito XVI donde se juega el partido estará de alguna manera incluido. El entrenador del PSG, Luis Enrique, se refirió brevemente a los disturbios en la ciudad, aunque afirmó que no es la persona adecuada para hablar de ese asunto. "No tengo ningún miedo y espero que se pueda jugar el partido en las condiciones habituales (...) Yo soy entrenador de fútbol y tengo mi opinión muy clara, muy sencilla y la solución perfecta a todos los problemas. Pero yo no soy la persona indicada para hablar esto", señaló.