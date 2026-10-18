Barcelona recibe terrible noticia: dos figuras son bajas ante PSG y Real Madrid

Barcelona, España.

El FC Barcelona ha brindado una mala noticia de cara al duelo de este martes ante el París Saint-Germain por la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante de Europa. Los defensas Eric García y Jules Koundé causarán baja para el compromiso en el Parque de los Príncipes debido a problemas físicos, un contratiempo que complica los planes del entrenador Hansi Flick y enciende las alarmas en la defensa azulgrana antes de uno de los partidos más exigentes de la temporada.

El club catalán confirmó este domingo, mediante un comunicado oficial, que Eric García estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas debido a una lesión en el recto anterior del muslo derecho. La dolencia muscular supone un duro golpe para el conjunto culé, que pierde a una pieza importante de su zaga en un momento clave del calendario. Por su parte, Jules Koundé también se perderá el enfrentamiento contra el PSG debido a un esguince en el tobillo izquierdo. La evolución de la lesión determinará cuándo podrá regresar a la competición, aunque su presencia en el clásico del próximo domingo frente al Real Madrid todavía está en el aire. Ambos futbolistas terminaron con molestias físicas el encuentro que el Barcelona disputó este sábado contra el Betis, que finalizó con una contundente victoria azulgrana por 2-5 en La Cartuja. Las pruebas médicas posteriores confirmaron las lesiones, obligando a Flick a reorganizar sus piezas defensivas para afrontar el compromiso europeo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

❗️ MEDICAL NEWSFirst-team player Eric Garcia has suffered a muscle injury to the rectus femoris in his right thigh. His recovery time is estimated at 3 to 4 weeks.First-team player Jules Kounde has suffered a sprain to his left ankle and will miss the match against PSG. His availability for Sunday’s Clásico against Real Madrid will depend on how his injury progresses. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2026