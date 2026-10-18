La última llamada de Roman Maksymyuk y el desgarrador final tras 20 meses desaparecido

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras encontrar el cuerpo de un reconocido exjugador profesional.
El deportista permaneció desaparecido durante aproximadamente 20 meses.
La peor noticia para su familia llegó después de una larga espera, cuando una prueba de ADN permitió confirmar su identidad y poner fin a la incertidumbre sobre su destino.
Roman Maksymyuk desapareció en el frente de batalla en enero de 2025. Una prueba de ADN en las últimas horas confirmó su identidad y puso fin a la angustiosa espera de su familia.
El exfutbolista de la selección de Ucrania, Roman Maksymyuk, falleció a los 50 años mientras peleaba contra las fuerzas rusas y su cuerpo finalmente fue identificado 20 meses después de su desaparición.
El exmediocampista había mantenido una última comunicación con su esposa, Vera, el 30 de enero de 2025, antes de perder contacto desde el frente de batalla.
La confirmación llegó a través de una prueba de ADN que coincidió con el perfil genético de su hija, Daria. Durante todo ese tiempo, sus familiares y amigos mantuvieron la esperanza de que hubiera sobrevivido y logrado salir de la zona de combate.
Maksymyuk tenía 50 años cuando desapareció durante una misión militar en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, una de las zonas más castigadas por los enfrentamientos. El exfutbolista se había incorporado a las Fuerzas Armadas de su país tras la invasión rusa y servía en la 25.ª Brigada Aerotransportada de Sicheslav.
El exmediocampista quedó registrado como desaparecido mientras cumplía una misión militar en una zona de intensos combates. Con el paso de los meses, sus familiares, amigos y compañeros de armas continuaron esperando noticias que les permitieran conocer su paradero.
Antes de incorporarse al ejército, Maksymyuk construyó una carrera en el fútbol profesional de su país. Se desempeñaba como mediocampista y defendió los colores de diferentes clubes, entre ellos el Dynamo de Kyiv, Dnipro, Volyn, Chornomorets y Prykarpattia.
Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó durante su etapa con el Dynamo de Kyiv, equipo con el que conquistó la Liga y la Copa de Ucrania en la temporada 1999-2000. Su paso por la institución capitalina le permitió dejar una huella en uno de los clubes más reconocidos del balompié ucraniano.
Además de su recorrido a nivel de clubes, Maksymyuk tuvo la oportunidad de representar a su país. Entre 1998 y 2002, disputó cinco partidos con la selección absoluta de Ucrania, convirtiéndose en uno de los futbolistas que defendieron los colores nacionales durante aquella etapa.
Uno de los detalles más dolorosos del caso fue la última comunicación que el exjugador mantuvo con su esposa, Vera Maksymyuk. Según los reportes publicados sobre su desaparición, el 30 de enero de 2025 fue la última vez que logró comunicarse con ella. Durante aquella conversación, Roman le habría explicado que se dirigía hacia la zona de Pokrovsk, en la región de Donetsk, y que posiblemente pasaría un tiempo antes de que pudieran volver a hablar. Después de ese contacto, su familia perdió toda comunicación con él.
La esposa del exfutbolista, Vera, compartió un mensaje de profundo dolor después de conocerse el resultado que confirmó su muerte. En su publicación, recordó el tiempo que la familia pasó aferrada a la esperanza de que Roman pudiera regresar a casa. También agradeció a las personas que acompañaron a sus seres queridos durante la búsqueda y pidió que su esposo fuera recordado no solamente por su condición de militar, sino también por sus vínculos familiares y personales.