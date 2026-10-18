La última llamada de Roman Maksymyuk y el desgarrador final tras 20 meses desaparecido

Uno de los detalles más dolorosos del caso fue la última comunicación que el exjugador mantuvo con su esposa, Vera Maksymyuk. Según los reportes publicados sobre su desaparición, el 30 de enero de 2025 fue la última vez que logró comunicarse con ella. Durante aquella conversación, Roman le habría explicado que se dirigía hacia la zona de Pokrovsk, en la región de Donetsk, y que posiblemente pasaría un tiempo antes de que pudieran volver a hablar. Después de ese contacto, su familia perdió toda comunicación con él.