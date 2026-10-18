Real Madrid vs Sevilla, EN VIVO, Liga de España

Madrid, España.

El Real Madrid afronta un nuevo compromiso en el campeonato español con la obligación de hacerse fuerte en casa ante un Sevilla que buscará dar la sorpresa. El encuentro promete emociones en el estadio Santiago Bernabéu, donde los blancos intentarán imponer su calidad ofensiva y sumar tres puntos importantes en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.

El conjunto merengue afronta el compromiso con la motivación por las nubes después de protagonizar una espectacular remontada frente a la Roma en la Champions League. El equipo de José Mourinho llegó a estar abajo en el marcador por 3-1, pero reaccionó en los minutos finales y consiguió imponerse por 4-3, demostrando su capacidad para competir incluso en los escenarios más complicados.

La victoria del Barcelona por 5-2 ante el Real Betis el sábado aumentó la presión sobre el Real Madrid antes de su compromiso frente al Sevilla. El conjunto azulgrana alcanzó los 27 puntos y se consolidó como líder de LaLiga, tras ganar sus nueve primeros partidos del campeonato.

El panorama es complicado para los blancos, que llegan a esta jornada en la cuarta posición con 18 unidades, nueve menos que su máximo rival, aunque con un partido pendiente. Por ello, el equipo dirigido por José Mourinho necesita ganar para reducir la distancia y evitar que los catalanes se escapen en la clasificación.

Uno de los principales focos de atención estará en la ausencia de Vinícius Júnior. El brasileño deberá cumplir el primero de cuatro partidos de sanción en LaLiga, por lo que no estará disponible para el duelo frente al Sevilla ni para el clásico contra el Barcelona de la próxima jornada.