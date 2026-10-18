Tabla de LaLiga: Real Madrid acecha al Barcelona previo al clásico y así está la distancia

Madrid, España.

El conjunto merengue respondió a la presión en la lucha por el liderato y consiguió tres puntos importantes ante su afición. Con un fútbol efectivo y pegada en los momentos decisivos, los dirigidos por José Mourinho resolvieron el compromiso gracias a un doblete del francés Kylian Mbappé , una auténtica obra de arte del turco Arda Güler y otro tanto de Diomande..

El Real Madrid no tuvo problemas para imponer su autoridad y este domingo recetó una contundente goleada de 4-1 al Sevilla , en duelo correspondiente a la jornada 10 de LaLiga de España , disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Con este triunfo, el Real Madrid escala al tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga, al alcanzar los 21 puntos después de diez jornadas disputadas. El liderato le pertenece al Barcelona, que suma 27 unidades, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 22 puntos.

De esta manera, los merengues consiguieron una victoria importante antes de afrontar uno de los compromisos más esperados de la temporada. Aunque lograron recortar distancias respecto a sus perseguidores, todavía tienen trabajo por delante para acercarse al primer puesto, actualmente en manos de su máximo rival.

Cabe señalar que, en la próxima jornada de la Liga española, el Real Madrid visitará el Spotify Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en una nueva edición del clásico que paraliza al mundo del fútbol.

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El encuentro promete emociones, debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes y a la importancia de los puntos en la lucha por el campeonato. Los azulgranas buscarán defender su liderato ante su afición, mientras que los madridistas intentarán dar un golpe de autoridad y reducir la diferencia en la clasificación.