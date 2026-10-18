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Tabla de LaLiga: Real Madrid acecha al Barcelona previo al clásico y así está la distancia

El Real Madrid llega encendido al clásico español tras golear al Sevilla y escalar al tercer puesto de la tabla de posiciones de LaLiga.

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 14:45 -
  • German Alvarado
Tabla de LaLiga: Real Madrid acecha al Barcelona previo al clásico y así está la distancia

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán el próximo domingo en duelo que paralizará al mundo del fútbol.
Madrid, España.

El Real Madrid no tuvo problemas para imponer su autoridad y este domingo recetó una contundente goleada de 4-1 al Sevilla, en duelo correspondiente a la jornada 10 de LaLiga de España, disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue respondió a la presión en la lucha por el liderato y consiguió tres puntos importantes ante su afición. Con un fútbol efectivo y pegada en los momentos decisivos, los dirigidos por José Mourinho resolvieron el compromiso gracias a un doblete del francés Kylian Mbappé, una auténtica obra de arte del turco Arda Güler y otro tanto de Diomande..

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Con este triunfo, el Real Madrid escala al tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga, al alcanzar los 21 puntos después de diez jornadas disputadas. El liderato le pertenece al Barcelona, que suma 27 unidades, mientras que el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 22 puntos.

De esta manera, los merengues consiguieron una victoria importante antes de afrontar uno de los compromisos más esperados de la temporada. Aunque lograron recortar distancias respecto a sus perseguidores, todavía tienen trabajo por delante para acercarse al primer puesto, actualmente en manos de su máximo rival.

Cabe señalar que, en la próxima jornada de la Liga española, el Real Madrid visitará el Spotify Camp Nou para enfrentarse al Barcelona en una nueva edición del clásico que paraliza al mundo del fútbol.

El encuentro promete emociones, debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes y a la importancia de los puntos en la lucha por el campeonato. Los azulgranas buscarán defender su liderato ante su afición, mientras que los madridistas intentarán dar un golpe de autoridad y reducir la diferencia en la clasificación.

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Sin embargo, antes de verse las caras en el clásico, ambos equipos deberán afrontar compromisos correspondientes a la UEFA Champions League durante la semana. El Barcelona se medirá al París Saint-Germain, mientras que el Real Madrid recibirá al RB Leipzig.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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