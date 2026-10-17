La provocación de Lamine Yamal, polémica arbitral que 'ayudó' al Barcelona y enfado del Betis

En imágenes la nueva goleada del Barcelona 2-5 contra el Betis en la novena jornada de la Liga Española 2026-2027, con polémica y un Lamine Yamal encendido que se salvó de ser expulsado.
El Barcelona salió con su uniforme alternativo y así posaron los 11 titulares que mandó a la cancha Hansi Flick.
A los 10 minutos apareció Lamine Yamal para dejar su sello con este golazo que se inventó, un zapatazo de zurda imparable para el portero bético Álvaro Valles.
Lamine Yamal con los brazos extendidos corriendo a celebrar su nueva obra de arte a poco más de una semana para la entrega del Balón de Oro.
Lamine Yamal sumó su octavo gol de la temporada en la Liga Española y sigue encendido.
El joven crack del Barcelona festejó sentándose sobre el muro de una valla publicitaria, acompañado por Jules Koundé.
Lamine Yamal emuló con su festejo la celebración que hizo en su día Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
¿Provocación? Así se quedó Lamine Yamal en el banderín de esquina mirando a los aficionados del Betis tras su golazo.
El beso de Lamine Yamal para su novia Inés García tras marcar el primer gol del partido en La Cartuja.
El Betis reaccionó y empató el partido con gol de cabeza de Valentín Gómez.
La euforia de Valentín Gómez tras su gol que levantó a los aficionados béticos.
Pero Rodri anotó de cabeza el 1-2 del Barcelona. Es el primer gol del mediocampista con la camiseta culé.
Giovani Lo Celso se despachó con este tremendo golazo para el empate 2-2 del Betis, pero el VAR tenía otros planes.
El árbitro fue al VAR y decidió anular el golazo del argentino por una mano de Cucho Hernández en el arranque de la jugada, más de 30 segundos antes y lejos del área rival. Fue tremendo enfado de los béticos que se sentían perjudicados.
Los jugadores de Betis reclamaron al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea por anular el golazo de Lo Celso.
En el segundo tiempo, Lamine Yamal asistió a Gabriel Jesús y el brasileño no perdonó a puerta vacía para firmar el 1-3 del Barcelona.
Gabriel Jesús con su original celebración tras marcar el tercer tanto del Barça ante el Betis.
Gabriel Jesús agradeció a Lamine Yamal por la asistencia en su gol.
Abde Ez, exbarcelonista, marcó rápido y acortó distancias para el Betis 2-3 contra el Barcelona.
Segundos después del gol de Abde, se armó una bronca que tuvo a Lamine Yamal como protagonista al provocar una pelea con el uruguayo Facundo Bernal.
Lamine Yamal empujó primero a Facundo Bernal y el uruguayo se enganchó con el español.
Facundo Bernal agredió con la cabeza a Lamine Yamal que se tiró al suelo con las manos en el rostro.
Lamine Yamal quedó en el suelo mientras los jugadores del Betis reclamaban al árbitro.
Ricardo de Burgos Bengoetxea le mostró tarjeta roja a Facundo Bernal, que reaccionó incrédulo por su expulsión.
En cambio, De Burgos Bengoetxea perdonó a Lamine Yamal y únicamente le mostró tarjeta amarilla. Se salvó la estrella del Barcelona.
Manuel Pellegrini estaba muy molesto y le reclamó al cuarto árbitro por las polémicas decisiones arbitrales.
Eric García marcó el cuarto gol del Barcelona tras un pase de Pau Cubarsí.
Hansi Flick decidió sacar del campo a Lamine Yamal pensando en el Clásico. El joven crack salió con rostro serio.
Dani Olmo selló la victoria del Barcelona con el quinto tanto tras un disparo desde el borde del área.
Lamine Yamal haciendo la seña con los tres dedos de los tres nuevos puntos conquistados por el Barcelona ante el Betis.
El Barcelona con esta victoria igualó un nuevo récord, ya que alcanza la marca del Real Madrid en el número de partidos ganados de forma consecutiva al comienzo de la competición. El club blanco ostentaba la mejor marca tras encadenar nueve triunfos seguidos en la temporada 1968-1969.