Mbappé quiere irse del Real Madrid y sorprende con su posible destino

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid comienza a generar dudas y especulaciones tanto en España como en Francia
Aunque Mbappé sigue siendo una de las grandes figuras del conjunto blanco, distintas versiones de la prensa europea apuntan a un posible cambio de rumbo en su carrera.
Bombazo. Según informaciones que circulan en medios europeos, Mbappé estaría contemplando la posibilidad de abandonar el Real Madrid en el verano de 2027, debido a una supuesta insatisfacción con su situación en el club.
En medio de estos rumores, también se ha señalado que el Real Madrid no estaría dispuesto a retener al atacante a toda costa si este manifiesta de manera firme su deseo de marcharse al finalizar la temporada 2026-2027.
Sin embargo, cualquier decisión dependerá de las conversaciones entre el jugador, su entorno y la directiva del equipo español.
Uno de los clubes que podría entrar en la carrera por hacerse con los servicios del campeón del mundo es el Liverpool.
Desde Inglaterra surgen versiones que apuntan a que el conjunto de Anfield estaría estudiando una operación de enormes dimensiones para intentar convencer al Real Madrid de negociar por su estrella.
De acuerdo con esos reportes, el Liverpool estaría preparando una oferta cercana a los 212 millones de libras esterlinas para intentar fichar a Mbappé durante el mercado de verano de 2027.
De concretarse una propuesta de esa magnitud, se trataría de una operación de gran impacto económico y deportivo, capaz de sacudir el mercado internacional de fichajes.
La planificación de los ingleses también contemplaría distintas alternativas para financiar la llegada del delantero. Entre ellas estaría la posibilidad de desprenderse de dos futbolistas con salarios elevados, una medida que permitiría liberar espacio en la masa salarial y reunir recursos para afrontar una contratación de semejante calibre.
Además, las versiones apuntan a que el Liverpool tendría previsto establecer contactos con los representantes de Mbappé a comienzos de 2027. La intención sería conocer la disposición del francés y explorar si existe una posibilidad real de convencerlo para que abandone el fútbol español y emprenda una nueva aventura en Inglaterra.
La posible llegada de Mbappé al Liverpool representaría uno de los movimientos más llamativos del mercado europeo. El atacante francés cuenta con la capacidad goleadora, la velocidad y la experiencia necesarias para convertirse en la gran referencia ofensiva de cualquier equipo, características que explicarían el interés que podría despertar en un club de la dimensión de los 'Reds'.
Por ahora, el futuro de Mbappé permanece abierto. Mientras surgen especulaciones sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu, el nombre del Liverpool comienza a aparecer en las informaciones relacionadas con su posible salida.
"Es posible que él busque un poco de tranquilidad en Inglaterra, por ejemplo", señala la prensa de Francia en referencia a Mbappé.
"Parece que Mbappé está en su mundo y dice, no me importa nada, de los periodistas, de los socios, nada de nada", menciona la prensa de Francia.
Pese a sus buenos números con Real Madrid, un sector del madridismo cuestiona a Kylian ya que indican que no hace buena dupla con Vinicius,