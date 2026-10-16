Hallan muerto a conocido jugador en la ducha del hotel un día antes de un partido

El mundo del deporte está en shock y de luto tras conocerse la trágica muerte de un jugador sudafricano de rugby, que ha sido encontrado sin vida en la ducha del hotel en el que se alojaba su equipo en Francia un día antes de un partido.
El jugador sudafricano de rugby falleció a los 31 años y jugada con los Lions de Johanesburgo, equipo que ha anunciado la muerte del deportista.
El trágico suceso se ha producido este viernes 16 de octubre, un día antes del partido que debía enfrentar al conjunto sudafricano contra La Rochelle en la primera jornada de la Champions Cup, la máxima competición a nivel de clubes de rugby.
El jugador en cuestión, Hyron Andrews, fue encontrado inconsciente en una cabina de ducha del hotel Atalante-Relais Thalasso, situado en Sainte-Marie-de-Ré, en la isla francesa de Ré, donde la expedición de los Lions estaba concentrada para preparar el encuentro.
Según informaron varios medios franceses, los servicios de emergencia recibieron el aviso durante la mañana y acudieron poco después de las diez.
Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar, el deportista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos de reanimación, no pudieron salvarle la vida y el fallecimiento fue confirmado en el propio hotel.
La puerta de la cabina de ducha estaba cerrada desde el interior, según las primeras informaciones publicadas por la prensa francesa, y en estos momentos la Fiscalía de La Rochelle tiene abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.
Según las informaciones difundidas por la agencia AFP y recogidas por medios franceses, la principal hipótesis inicial apunta a una muerte accidental tras una caída, aunque todavía no se ha establecido la causa definitiva.
La noticia ha provocado una enorme conmoción entre los integrantes de la expedición sudafricana. La dirección del hotel ha confirmado la puesta en marcha de un dispositivo de apoyo psicológico tanto para los miembros del equipo como para los trabajadores del establecimiento, afectados por lo sucedido.
El club confirmó su muerte a través de un comunicado en el que expresa su profundo dolor y traslada sus condolencias a su esposa, Maiglin, a sus dos hijos pequeños y al resto de sus familiares.
Andrews había jugado anteriormente en los Sale Sharks ingleses y también había formado parte de la selección sudafricana sub-20, aunque nunca llegó a debutar con el combinado absoluto.
Su trayectoria le había permitido competir tanto en Sudáfrica como en Inglaterra antes de incorporarse a los Lions.
El jugador de 31 años se había unido recientemente al equipo de Johannesburgo y se preparaba para su campaña europea. Su muerte se produjo un día antes de que los Lions se enfrentaran a La Rochelle en su primer partido de la Champions Cup.
Pese al impacto de la noticia, el conjunto sudafricano ha decidido disputar el encuentro frente a La Rochelle en homenaje a su compañero. El partido, correspondiente a la primera jornada de la Champions Cup, está previsto para este sábado y se celebrará en el estadio Marcel-Deflandre.
¿Cuál fue la causa probable de la muerte de Hyron Andrews? Informes procedentes de Francia y Sudáfrica indican que Andrews pudo haber sufrido un infarto en el hotel del equipo en la Isla de Ré, cerca de La Rochelle.
Sin embargo, el infarto sigue siendo una causa probable, no un diagnóstico médico confirmado. Las autoridades francesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y se ha ordenado una autopsia.
A Hyron le sobreviven su esposa, Maiglin Andrews, apellido de soltera Kolesar, y sus dos hijos pequeños, Hendrix y Emerson. La pareja se casó en julio de 2022 tras varios años de relación.
Maiglin había comentado anteriormente que conoció a Andrews en Sudáfrica en 2016, mientras participaba en un programa universitario. Su relación continuó durante varios años antes de casarse.
La tragedia ha provocado además una inevitable comparación con otro suceso que conmocionó al rugby europeo hace exactamente diez años. El 16 de octubre de 2016 falleció Anthony Foley, entrenador del Munster irlandés, en un hotel de la región de París, horas antes de un partido de Champions Cup contra el Racing 92. Aquel encuentro terminó siendo aplazado.