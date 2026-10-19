Luis Enrique habla de Yamal y avisa al Barça previo al duelo de Champions

París, Francia.

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que "la mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener el balón" y evitar que lo tenga el jugador del Barcelona, contra el que se mide en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El técnico precisó en la rueda de prensa previa al duelo que detener a un equipo como el Barcelona no pasa solo por defender a su estrella, con la que se deshizo en elogios.

"Si tienes el balón todo el tiempo, Lamine no lo tiene y todo está tranquilo. Ese es nuestro ideal. Pero no será así, porque todo sabemos que es difícil y contra Lamine hay que estar concentrados sobre lo que podemos hacer. Para defender a un rival con tanta calidad, hay que estar concentrado", aseguró. Pese a considerarlo uno de los mejores jugadores del momento, Luis Enrique consideró negativo para Lamine Yamal las comparaciones con Lionel Messi. "Lo está haciendo muy bien, siempre le escucho decir que quiere ser Lamine Yamal. Está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar a cualquiera con el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, no va a ganar nadie. Quizá en el futuro podamos hablar, pero creo que Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor version de Lamine y no compararse con nadie", aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Luis Enrique reconoció que el partido será "ajustado" porque ambos equipos tienen "mucha calidad individual" pero consideró que el hecho de jugar en su estadio les otorga cierta ventaja: "En el Parque de los Príncipes somos más fuertes, somos una máquina de guerra. Es lo que pienso cuando veo a mis jugadores presionar. El apoyo del público es increíble, nos permite tener un ambiente muy especial". El técnico afirmó que no plantea los partidos en función del adversario, aunque señaló que serán dos estilos muy similares los que se medirán. "Da igual quien juegue del Barcelona, nosotros tenemos que resolver todas las situaciones defensivas como equipo. No vamos a poder evitar que Lamine regatee, que Pedri encuentre pases increíbles, que Raphinha vaya en profundidad y finalice. Necesitamos afrontar esas situaciones como equipo", insistió.